به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین،‌ این خانه که هم اکنون در مرکز لندن واقع شده است به مناسبت تولد دویست سالگی این نویسنده در سال 2012 مرمت خواهد شد.

خانه دیکنز که به موزه تبدیل شده پر است از گنجینه‌های ادبی و وسائل زندگی او از جمله نسخه‌های اولیه خطی، مبلمان، میز مطالعه و دیگر لوازم ‌ شخصی وی.

این خانه در سال 1925 توسط تعدادی از دوستداران آثار دیکنز خریداری و تبدیل به موزه شد. از آن زمان این مکان مورد توجه علاقه‌مندان این نویسنده قرار گرفته و برخی صحنه‌های فیلمهای مرتبط با دیکنز از جمله فیلم "آخرت" آخرین فیلم کلینت استیوود در این ساختمان فیلمبرداری شده‌ است.

چارلز جان هوفام دیکنز متولد 1812 از برجسته‌ترین رمان‌نویسان انگلیسی عصر ویکتوریا به شمار می‌آید. منتقدان، داستان‌سرایی، نثر قدرتمند و همچنین شخصیتهای به یادماندنی داستانهایش را ستوده‌اند. بسیاری از رمانهایش از جمله دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر از مشهورترین آثار ادبی دنیا محسوب می‌شوند و اقتباسهای سینمایی متعددی از آنها صورت گرفته است.

