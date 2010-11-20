تصویر شاتل پلاستیکی که کودکان به فضا پرتاب کردند / سیب زمینی به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان دبستان "لندسکوو" قبل از اینکه سیب زمینی فضایی را درون شاتل پلاستیکی قرار دهند، لباس بابا نوئل به آن پوشاندند.

فضاپیمای پلاستیکی آنها به یک بالن هلیومی مطالعات آب و هوا وصل و به یک دوربین عکاسی مجهز بود و بچه ها شاتل خود را از روستایی محلی در "دیوون" به فضا فرستادند.

شاتل و سیب زمینی تا ارتفاع 27 هزار و 400 متری بالا رفتند تا اینکه در نهایت بالن منفجر شده و شاتل به کمک چتر نجاتی در فاصله 225 کیلومتری از منطقه پرتاب بر روی زمین فرود آمد. موقعیت فرود شاتل پلاستیکی با استفاده از سیستم GPS تعیین شد و دانش آموزان به همراه معلمان مدرسه از اینکه می دیدند دوربین شاتل تصاویر شگفت انگیزی به ثبت رسانده به شدت هیجان زده شدند.

به گفته "رابین اسمیت" معلم ارشد این مدرسه، شاید ایده پرتاب یک سیب زمینی و یک بطری پاستیکی ایده ای دیوانه وار بوده است اما برای کودکان شیوه آموزشی هیجان انگیزی به شمار می رود. به گفته وی کودکان عاشق انجام چنین کارهایی هستند و به همین خاطر زمانی که به آنها بگویید یک سیب زمینی را به فضا بفرست، دقیقا در راستای علائق آنها قدم برداشته اید.

بر اساس گزارش تلگراف، اسمیت معتقد است اجرای چنین آزمایشهایی می تواند مهارتهای خلاقانه کودکان را افزایش دهد و برای حل مشکلات و مسائل در آنها انگیزه ایجاد کند.