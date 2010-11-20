مدرسه شبانه روزی چوار ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام استان ایلام صبح شنبه در این مراسم گفت: وزارت نفت تعهد داده است کلیه مصوباتی که در دور دوم سفر بر عهده آنها گذاشته شده است تا پایان امسال به اتمام برساند .

اعلایی با اشاره به اجرای سریع کلیه مصوبات سفرهای ریاست جمهوری اظهار داشت: دانشکده نفت و گاز، بازسازی استخر شنا، تجهیز و تکمیل سالن ورزشی دهلران، تکمیل و تجهیز سالن وزنه برداری ایلام از جمله پروژه های مربوط به تعهدات وزارت نفت است که باید تا پایان سال جاری به اتمام برسند و مورد بهره برداری قرار گیرند .

وی افزود: براساس تعهدات بعمل آمده بین نماینده وزارت نفت و پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه کم کاری از طرفین برابر مقررات و مفاد تدوین ملزم به جبران خسارت و پرداخت جریمه می شود.

اعلایی گفت: مصوبات مربوط به سفر ریاست جمهوری باید به طور جدی پیگیری شود.

اعلایی با اشاره به موفقیت استان در بخش نفت و گاز اظهار امیدواری کرد که با رایزنیهایی بعمل آمده سرمایه گذاری بیشتری در زمینه نفت و گاز در استان انجام گیرد و دستگاه های اجرایی نیز باید به دنبال این موضوع باشند .