مدرسه شبانه روزی چوار ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام استان ایلام صبح شنبه در این مراسم گفت: وزارت نفت تعهد داده است کلیه مصوباتی که در دور دوم سفر بر عهده آنها گذاشته شده است تا پایان امسال به اتمام برساند.
اعلایی با اشاره به اجرای سریع کلیه مصوبات سفرهای ریاست جمهوری اظهار داشت: دانشکده نفت و گاز، بازسازی استخر شنا، تجهیز و تکمیل سالن ورزشی دهلران، تکمیل و تجهیز سالن وزنه برداری ایلام از جمله پروژه های مربوط به تعهدات وزارت نفت است که باید تا پایان سال جاری به اتمام برسند و مورد بهره برداری قرار گیرند.
وی افزود: براساس تعهدات بعمل آمده بین نماینده وزارت نفت و پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه کم کاری از طرفین برابر مقررات و مفاد تدوین ملزم به جبران خسارت و پرداخت جریمه می شود.
اعلایی گفت: مصوبات مربوط به سفر ریاست جمهوری باید به طور جدی پیگیری شود.
اعلایی با اشاره به موفقیت استان در بخش نفت و گاز اظهار امیدواری کرد که با رایزنیهایی بعمل آمده سرمایه گذاری بیشتری در زمینه نفت و گاز در استان انجام گیرد و دستگاه های اجرایی نیز باید به دنبال این موضوع باشند.
مدرسه شبانه روزی حضرت صدیقه کبری (س) دهستان مورت از توابع بخش چوار که از تعهدات وزارت نفت در سفر دور دوم است با زیربنای چهار هزار مترمربع با امکانات خوابگاهی، ورزشی و رفاهی با حضور استاندار و مسئولان استان به بهره برداری رسید.
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