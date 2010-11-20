به گزارش مهر از توتال فیلم "حرکت حساب شده" بازسازی فیلمی به همین نام است که با نقش آفرینی مایکل کین و شرلی مک لین در سال 1966 ساخته شد.



فیلم اولیه داستان سارقی نامتعارف را روایت می‌کرد که برای دزدیدن یک مجسمه‌گران قیمت به کمک زنی جوان نیاز پیدا می‌کند و در نهایت موفق به ربودن این مجسمه نمی‌شود.



این یکی از معدود دفعاتی است که برادران کوئن فیلمنامه‌ای را برای کارگردانی دیگر می‌نویسند. پیش از این برادران کوئن فیلمنامه " بازی منصفانه" را برای کارگردانی داگ لایمن نوشته بودند.



قرار است فیلمبرداری نسخه جدید در ماه مه سال آینده میلادی آغاز شود اما هنوز بازیگران فیلم انتخاب نشده‌اند.هر چند از تام هاردی به عنوان گزینه احتمالی برای جایگزینی مایکل کین نام برده می شود.



مایکل هافمن سال گذشته فیلم " ایستگاه آخر" بر اساس آخرین سال های زندگی لئو تولستوی نویسنده نامدار روس را ساخته بود که در چند رشته نامزد جایزه اسکار شد.

