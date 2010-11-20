دانشگاه علمی – کاربردی صنعت ماکارونی فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، دانشگاه علمی – کاربردی صنعت ماکارونی با جذب 80 دانشجوی دختر و پسر در شهرستان ساوجبلاغ فعالیت خود را آغاز کرده است.

این دومین دانشگاه علمی – کاربردی صنایع غذایی ساوجبلاغ است ضمن اینکه ساختمان آن آن با 500 مترمربع زیربنا، به طور موقت توسط یکی از کارخانه های این شهرستان تامین شده است.

برای راه اندازی این دانشگاه، مبلغ قابل توجهی هزینه شده و دانشجویان علاقمند دراین دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.

رشته های تولید ماکارونی و تکنولوژی آرد راه اندازی شده است

دانشگاه علمی کاربردی صنعت ماکارونی در دو رشته تولید ماکارونی و تکنولوژی آرد در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وجود سه کارخانه بزرگ و مدرن ماکارونی در ساوجبلاغ وتولید حدود یک چهارم ماکارونی مورد نیاز و مصرفی کشور در این شهرستان،علت تاسیس این دانشگاه در منطقه است.

سالیانه صد هزار تن ماکارونی در ساوجبلاغ تولید می شود

سالیانه صد هزار تن ماکارونی در ساوجبلاغ تولید می شود ضمن اینکه کلیه واحد های عملی و آزمایشگاهی دانشجویان این دانشگاه در واحد های صنعتی آرد و ماکارونی این شهرستان گذرانده می شود.

پیوند بیشتر دانشگاه و صنعت، تربیت دانشجویان زبده و آشنا به علوم عملی و تجربی رشته های صنایع غذایی و تسهیل در جذب فارغ التحصیلان در بازار کار از جمله اهداف ایجاد این دانشگاه است.

زمین مناسب برای ساخت دانشگاهی مجهز اختصاص می یابد

همچنین فرمانداری ساوجبلاغ اعلام آمادگی کرده که زمین مناسب برای ساخت دانشگاهی مجهز ودارای خوابگاه در اختیار هیئت موسس این دانشگاه قرار دهد.

صنعتگران این شهرستان چنانچه قصد تاسیس دانشگاه علمی – کاربردی در جوار واحد های صنعتی خود داشته باشند، مجموعه مدیریت این شهرستان از آنها حمایت می کند.

در شهرستان 230 هزار نفری ساوجبلاغ، هشت هزار دانشجو در شش دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.