عفونتهای چشمی حاصل استفاده از لنزهای رنگی مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی صدوقی با بیان اینکه لنز نیز مانند مسواک جزو وسایل شخصی افراد به شمار می‌آید، با هشدار نسبت به استفاده از لنزهای رنگی در انستیتوهای زیبایی گفت: عفونت و کاهش دید از عوارض استفاده نامناسب از لنزهای رنگی است که غالبا در انستیتوهای زیبایی به صورت مشترک به کار می رود.

وی افزود: لنزهای تماسی رنگی که معمولا با هدف زیبایی در آرایشگاهها استفاده می‌شوند گاه برای چندین نفر کار گذاشته می‌شوند. از این رو عفونتهای چشمی از شایع‌ترین عوارض این لنزها است و حتی در صورت درمان دیرهنگام موجب کاهش شدید بینایی فرد خواهد شد.

صدوقی بر رعایت بهداشت فردی به عنوان مهمترین اصل در استفاده از لنزهای تماسی تاکید کرد و افزود: لنز جسمی خارجی است که عوامل عفونی چون دو میکروب "سودومونا" و "آکانته موبه‌آ" را جذب می‌کند و موجب عفونتهای چشمی می‌شود.

عضو هیئت علمی بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران بابیان این که میکروب "سودومونا" طی 2 روز می‌تواند سبب بروز عفونت و پارگی قرنیه شود، گفت: میکروب "آکانته موبه‌آ" نیز می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به چشم وارد کند.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابیان اینکه لنزهای تماسی یکی از شیوه ‌های اصلاح عیوب انکساری ساده مانند دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم هستند، افزود: اگر چه هنوزاستفاده ازعینک ساده ‌ترین، ارزانترین و بی‌خطرترین وسیله برای اصلاح عیوب انکساری است اما متخصصان، لنزهای تماسی را برای کودکان مبتلا به آب مروارید (کاتاراکت مادرزادی) و برخی ورزشکاران، افرادی با قوزقرنیه (کراتوکونوس) و یا مبتلایان به دوربینی و نزدیک‌بینی با آستیگماتیسم شدید توصیه می‌کنند.

صدوقی با بیان اینکه لنزهای تماسی دو نوع نرم و سخت دارند، گفت: اکسیژن‌رسانی به قرنیه چشم، از طریق هوا و لایه اشکی سطح چشم انجام می‌شود و لنزها گاهی اوقات به عنوان یک جسم خارجی با قرار گرفتن بر روی سطح قرنیه میزان اکسیژن‌رسانی راکاهش می‌دهند.

وی هشدار داد: هر چند در لنزهای جدید با تکنولوژی برتر میزان اکسیژن‌رسانی افزایش یافته، اما لنزممکن است در سطح قرنیه خراش ایجاد کند و بتدریج موجب ایجاد زخم و عفونت در چشم ‌شود. چنین شرایطی حتی با درمان بموقع عفونت و التیام زخم، سبب کدورت قرنیه و کاهش دید فرد می‌شود.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حتی در مواردی پس از درمان عفونت چشمی، ناگزیر به برداشت بخشی از قرنیه هستیم، افزود: در این صورت پیوند قرنیه، آخرین مرحله درمان این بیماران است.

صدوقی شایعترین کاربرد لنزهای تماسی را برای افراد مبتلا به قوزقرنیه (کراتوکونوس) عنوان کرد و افزود: با این حال چشم پزشکان همواره توصیه می کنند استفاده ا‍ز عینک برای اصلاح عیوب انکساری بهترین شیوه درمان است.

وی با توصیه به شهروندان مبنی براینکه لنزهای تماسی اعم از طبی، رنگی و یا طبی- رنگی را به هیچ وجه ازانستیتوهای زیبایی و حتی داروخانه ‌ها تهیه نکنند، یادآور شد: چشم پزشکان پس از معاینه چشم بیمار و تجویز لنزهای مناسب، بر رعایت بهداشت فردی تاکید می‌کنند و نکات ضروری را از جمله نخوابیدن با لنز، پرهیز از استحمام و نرفتن به استخر با لنزهای تماسی و مراجعه به پزشک در صورت بروز علایم و نشانه‌هایی چون قرمزی و احساس درد در چشم را یادآور می‌شوند.

در بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی که از 8 تا 11 آذر ماه با حضور تعداد زیادی از جراحان و متخصصان چشم پزشکی و استادان برجسته این حوزه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، آخرین یافته های علمی جهان برای درمان بیماریهای چشمی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.