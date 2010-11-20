به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلیبینا صبح شنبه در مراسم قرعهکشی تجلیل از پرداخت کنندگان غیر حضوری قبوض آب که با حضور نمایندگانی از بانکهای عامل، استانداری، دادگستری، صدا و سیماو... برگزار شد در سخنانی گفت: در سالهای اخیر حرکت بسیار پرحجم و خوبی توسط دستگاههای مرتبط در خصوص پرداخت غیر حضوری قبوض و افزایش بهرهوری اقتصادی و اجتماعی در کشور شروع شده است.
وی با اشاره به شرایط ایجاد شده توسط بانکها برای پرداخت و دریافت به صورت الکترونیکی اظهار داشت: دولت نیز هدفهایی قرارداده است که مردم بخشی از خدمات خود از جمله پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و عوارض را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم خاطرنشان کرد: در همین زمینه تکالیفی بر عهده بانکها و دستگاههای مرتبط در استان قم قرار داده شد که از آن جمله میتوان به پرداخت 50 درصد قبوض دستگاهها از طریق غیر حضوری تا پایان شهریورماه سال جاری اشاره کرد.
وی تصریح کرد: بانکهای استان در این زمینه با فراهمآوردن ساختارهای پرداخت و انجام فعالیتهای تشویقی و آموزشی و دستگاههای مرتبط نیز با اطلاع رسانی و تشویق مردم زمینههای پرداخت غیر حضوری را فراهمآوردند.
توکلیبینا افزایش بهرهوری در زمان و هزینهها و همچنین اعتماد و اطمینان به پرداخت را از جمله مزایای پرداخت غیرحضوری قبوض ذکر کرد و افزود: در حالی که در ابتدای سال جاری تنها 17 درصد قبوض آب در قم به صورت غیر حضوری پرداخت میشد این میزان هم اکنون به بیش از 40 درصد رسیده است.
برندگان پرداخت غیر حضوری قبوض آب در قم انتخاب شدند
وی اطلاعرسانی و تشویق مردم به پرداختغیر حضوری قبوض را بسیار موثر دانست و آموزش، اطلاعرسانی، سطح سواد، میزان امکانات و تجیهزات را از مولفههای افزایش پرداختهای غیر حضوری ذکر کرد و گفت: اگر ما بتوانیم در این حیطهها با قدرت عمل کنیم میتوانیم تا پایان سال میزان پرداختهای غیر حضوری را تا 70 درصد افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم ابراز داشت: در همین راستا شرکت آب وفاضلاب از تیرماه اقدام به اطلاعرسانی در خصوص برگزاری جشنواره غدیر به منظور تجلیل از پرداختکنندگان غیر حضوری قبوض آب در دورههای دو و سه سال جاری کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ابراز داشت: در همین راستا شرکت آب وفاضلاب از تیرماه اقدام به اطلاعرسانی در خصوص برگزاری جشنواره غدیر به منظور تجلیل از پرداختکنندگان غیر حضوری قبوض آب در دورههای دو و سه سال جاری کرد.
وی گفت: پس از قرعهکشی این جشنواره بیش از 200 جایزه به مشترکینی که قبوض آب خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کردهاند، تعلق خواهد گرفت.
توکلیبینا افزود: این جوایز که از آن جمله میتوان به سفر زیارتی عمره، عتبات عالیات، سوریه، مشهد مقدس، ربع سکه بهار آزادی، تسهیلات کمک هزینه خرید خودرو، لوازم خانگی و ... اشاره کرد در مراسمی که سهشنبه سوم آذرماه در تالار آب شرکت آب و فاضلاب برگزار خواهد شد با حضور مسئولان استانی به برندگان اهدا خواهد شد.
در ادامه این مراسم، قرعه کشی با حضور نمایندگان بانکها و چندتن از مسئولان استان از جمله دادگستری و استانداری به صورت مکانیزه انجام شد و برندگان پرداخت غیر حضوری قبوض آب انتخاب شدند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از پرداخت 40 درصد قبوض آب در قم بصورت غیرحضوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلیبینا صبح شنبه در مراسم قرعهکشی تجلیل از پرداخت کنندگان غیر حضوری قبوض آب که با حضور نمایندگانی از بانکهای عامل، استانداری، دادگستری، صدا و سیماو... برگزار شد در سخنانی گفت: در سالهای اخیر حرکت بسیار پرحجم و خوبی توسط دستگاههای مرتبط در خصوص پرداخت غیر حضوری قبوض و افزایش بهرهوری اقتصادی و اجتماعی در کشور شروع شده است.
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