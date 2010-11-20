صدور مجوزهای معدنی 19 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا عظیمی با اشاره به بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها بر اکتشاف معادن کشور، تصریح کرد: ارزیابیهای نسبی صدور انواع مجوزها و فعالیتهای صورت گرفته در این دوره و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، افزایش تعداد پروانه‌های اکتشاف صادره از 699 فقره در نیمه نخست سال 88 به 835 فقره در 6 ماه ابتدای سال جاری،‌ حکایت از رشد 19 درصدی دارد.

مدیر کل امور اکتشافات وزارت صنایع ومعادن افزود: افزایش 306 درصدی تناژ ذخیره از 480 میلیون و 679 هزار تن به یک میلیارد و 953 میلیون و 781 هزار تن و نیز افزایش 11 درصدی سرمایه‌گذاریهای انجام شده برای عملیات اکتشافی بیانگر مثبت بودن کارنامه عملیاتی اکتشاف در کشور در نیمه نخست امسال است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال 392 فقره گواهی کشف معدن در استانهای مختلف کشور صادر شد که در این زمینه نیز رشد 11 درصدی مشهود است.

وی تصریح کرد: عملکرد اکتشافی در تعداد صدور پروانه‌های بهره‌برداری بالغ بر 22 درصد افزایش داشته است که افزایش 26 درصدی در میزان اشتغالزایی در این بخش را نیز درپی داشته است.