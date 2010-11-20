سرانه فضای سبز در شرق تهران به 4.2 مترمربع می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با اعلام این مطلب افزود: تعداد 20 هزار اصله نهال در سطح معابر منطقه با در نظر گرفتن نوع و گونه مناسب با شرایط موجود در دو فاز کاشته شد.

وی تصریح کرد: این اقدام تا پایان سال ادامه دارد و در حال حاضر میدان سبلان تا فلکه اول تهرانپارس ضلع شمال و جنوب، خیابان 16 متری اول و دوم، اتوبان امام علی (ع)، مسیل باختر، 46 متری شرقی و غربی، خیابان دماوند حد فاصل سه راه تهرانپارس تا رسالت ضلع شمال و جنوب و تمامی لچکی های پیرامون پل آغاز را در برگرفته است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 ادامه داد: قرار است تا پایان سال 100 هزار اصله نهال با مشارکت شهروندان در سطح منطقه کاشت شود.

وی با اشاره به افتتاح پارک آبی پروین و احداث پارک تسلیحات تا پایان امسال، ادامه داد: به بهره برداری از این بوستانها سرانه فضای سبز در منطقه 8 به 4.2 مترمربع خواهد رسید.

افشار به اجرای فضای سبز عمودی در منطقه 8 اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در منطقه 8 با محدودیت زمین مواجه هستیم می بایست فضای سبز عمودی را بیش از پیش مورد استفاده قرار دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از روش "فلاورباکس" برای ایجاد فضای سبز عمودی در بدنه بزرگراهها، افزود: در حال حاضر تراکم فضای سبز در منطقه خوب است اما از نظر جمعیتی به عنوان یک از مناطق پرتراکم تهران محسوب می شود.