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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

هیئت بازرسی در شرکت آبفا استان قزوین مستقر شد

هیئت بازرسی در شرکت آبفا استان قزوین مستقر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: به منظور نظارت بر طرحهای عمرانی، هیئت بازرسی اداره کل بازرسی استان قزوین در شرکت آب و فاضلاب استان مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، هیئتی از بازرسان جهت بررسی پروژه های عمرانی و قراردادهای عمده در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در این شرکت مستقر شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

مراسم معارفه این هیئت بازرسی پیش از ظهر امروز با حضور مسئولان دو دستگاه نظارتی و اجرایی انجام شد.

استقرار این هیئت به موجب اجرای ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای انجام بازرسی های برنامه ای و مستمر سال جاری انجام شده است. 

اداره کل بازرسی استان قزوین از کلیه شهروندان درخواست کرده است نظر، شکایات و پیشنهادهای خود درخصوص نحوه عملکرد دستگاه اجرایی شرکت آب و فاضلاب استان را  در سامانه ملی شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس http://shekayat.bazrasi.ir  ثبت یا از طریق تماس با تلفن گویای ستاد خبری سازمان، مرکز استان  136، شهرستانها 3350022 – 0281  و نیز مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان در میان بگذارند.
 

کد مطلب 1194688

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