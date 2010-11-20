سه پرنده شکاری در قم به طبیعت بازگردانده شدند

علی رضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سه قطعه پرنده شکاری شامل دو گونه سارگپه پابلند با نام علمی Buteo rufinus و یک گونه عقاب طلایی با نام علمی Aquila chrysaetos توسط مأموران اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در طبیعت رهاسازی شد.



وی با بیان اینکه این پرندگان جزو پرندگان شکاری بوده و از خانواده قوشیان و راسته شاهین سانان محسوب می‌شوند افزود: این سه پرنده بر اثر مهاجرت طولانی ناتوان شده و احتمالا به علت‌ برخورد با عوارض طبیعی آسیب دیده بودند.



وی ادامه داد: مأموران گشت و کنترل پس از مشاهده آنها را به اداره کل منتقل می‌کنند که پس از رسیدگی به وضعیت آنها و بازیابی توان قدرت پرواز به طبیعت بازگردانده شدند.



این گونه از پرندگان بومی ایران بوده خصوصا‌ در فصل زمستان در دشت‌ها نواحی نیمه بیابانی و کوهستانی، کشتزارها و اراضی باغی استان قم مشاهده می‌شوند.



این پرندگان حمایت شده محسوب شده که از پستانداران کوچک و گاهی نیز از پرندگان تغذیه می کنند.

