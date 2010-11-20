هدفمندی یارانه ها موجب ارتقای کیفی خدمات درمانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: به مردم اطمینان خاطر می دهیم که با هدفمندی یارانه ها نه تنها هزینه های زیادتری به مردم تحمیل نشود،‌ بلکه کیفیت خدمات در بیمارستانها هم بالا می رود.

وی از اختصاص 10 درصد از بودجه صرفه جویی حاملهای انرژی به نظام سلامت کشور خبر داد و افزود: البته قرار است بخش زیادی از این صرفه جویی به بیماران خاص اختصاصی یابد ولی درخصوص سایر جزئیات اختصاص آن، باید منتظر تصویب نهایی قانون برنامه پنجم توسعه کشور توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به دستگاهها باشیم.

امامی رضوی در خصوص موضع وزارت بهداشت نسبت به استخدام پرستاران نیز گفت: همانطور که وزیر بهداشت گفتند هیچکس حق سرپیچی از دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام پرستاران را ندارد.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا نماینده دولت با استخدام پرستاران مخالفت کردد، افزود: این پرسش را خود نماینده دولت باید جواب بدهد ولی در همان جلسه وی اعلام کرد دولت با توجه به قوانین موجود می‌تواند راسا به استخدام پرستاران مبادرت کند و این امر نیاز به قانون جدید ندارد.

وی با رد اهمال کاری وزارت بهداشت در اجرای قانون استخدام پرستاران گفت: وزارت بهداشت در سطح وزیر و معاونان در همه جلسات و برنامه‌های مربوط به اجرای قانون نظام بهره‌وری خدمات بالینی و استخدام پرستاران حضور مداوم و محکمی داشته است.

امامی رضوی تاکید کرد: رایزنیها برای اجرای قانون ارتقاء نظام بهره‌وری بالینی و استخدام پرستاران ادامه دارد که امیدواریم منجر به اصلاح مصوبه مجلس و یا دستور مستقیم دولت برای استخدام پرستاران شود.