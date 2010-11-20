مناطق گردشگری ارس در فضای مجازی نمایش داده می شود

فرهاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه تور مجازی گردشگری منطقه ارس مشتمل بر 12 نقطه گردشگری و تاریخی است که بصورت پاناروما امکان بازدید و آشنایی اولیه با این نقاط را از طریق فضای وب در اختیار گردشگران قرار می دهد .

اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیشرفت فناوری اطلاعات در دنیا و شبکه ای شدن اطلاعات، بهره گیری از فضای وب و شبکه جهانی را در عرصه های مختلف ناگزیر ساخته است و معرفی جاذبه های گردشگری کشور برای گردشگران و سرمایه گذاران گردشگری در تمام نقاط دنیا به حضور موثر و کارآمد در فضای اینترنت وابسته است .

وی بیان داشت: این پروژه بصورت بخشی مستقل از سایت سازمان و با توجه به پهنای باند کاربران طراحی شده و ضمن ارائه گردش 360 درجه ای مجازی پیرامون محیط اثر، نقشه موقعیت اثر در منطقه و نیز نقشه پلان خود بنا نیز در آن گنجانده شده است .

فرهاد اسماعیلی تصریح کرد: یکی از نقاط برجسته این اثر استفاده از صدای سه بعدی محیط در نقاطی مانند آبشار آسیاب و رود ارس برای شبیه سازی فضای تور است .

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس ضمن اشاره به اینکه 12 کلیپ پنج دقیقه ای از این نقاط تولید و در کنار تور مجازی ارائه خواهد شد، افزود: این پروژه در فضای اینترنت و نیز بصورت سی دی مالتی مدیا تولید و در دو زبان فارسی و انگلیسی به گردشگران داخلی و خارجی ارائه خواهد شد .

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفا و کلیبر را به مساحت حدود 51 هزار هکتار شامل می شود .

این منطقه با بهره مندی از جاذبه های مختلف تاریخی و طبیعی فراوان در طول سال مورد توجه گردشگران و طبیعت گردان است، بطوریکه تنها در نوروز سال جاری بیش از یک میلیون و 270 هزار نفر از این منطقه بازدید کردند .