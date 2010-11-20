به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا رضازاده گفت: طرح های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به دلیل وسعت ، عظمت و پیچیدگی های خاص خود ؛ تجلی گاه خلاقیت ها و روش های ابداعی همچنین ثبت رکوردهای عملیات اجرایی است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: اجرای شفت های مایل نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با ارتفاع 504 متر و قطر 5 متر یکی از این کارهای برجسته است.

وی یادآور شد : حفاری شفت ها خصوصا به دلیل شرایط نامناسب زمین شناسی و گسل های منطقه حتی در زاویه قائم ، کاری دشوار بود.در حالی که این شفت ها با زاویه 65 درجه حفاری شده اند که طبیعتا صعوبت بیشتری در اجرا داشته اند.

وی ساخت ماشین حمل و نصب لوله های فلزی که بعضا قریب به 40 تن وزن داشته اند و می بایست با دقت میلیمتری در عمق حدود 500 متری روی هم منتاژ می شده اند را نتیجه خلاقیت و نوآوری مهندسان و متخصصان ایرانی دانست.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت : تیم طراحی این ماشین در پاییز سال 86 شکل گرفت و قطعات مختلف ماشین تا پایان سال 87 در کارگاه های اطراف شهر تهران ساخته شد .

رضازاده افزود : اولین قطعه پوشش فلزی توسط این دستگاه در تیر ماه 1388 در محل پروژه نصب و در10 آبان ماه 1389 با نصب آخرین قطعه پوشش فلزی شفت ها با موفقیت به پایان رسید.

این مسئول در ادامه تصریح کرد : با توجه به پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری مختلف طرح نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه می توان اطمینان داشت که از سال 1390 واحدهای این نیروگاه به تدریج به مرحله بهره برداری برسند.