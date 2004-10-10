ليگ كاراته باشگاههاي كشور با صدرنشيني تيم آذرفر اروميه پيگيري شد

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته هفتم ازرقابتهاي ليگ سراسري باشگاههاي دسته اول كاراته كشوركه صبح جمعه در سالن شهيد كبكانيان تهران انجام شد تيم آذرفر اروميه با كسب 11 پيروزي از 12 بازي و 33 امتياز درصدر قرارگرفت، تيم تربيت بدني كرمانشاه با 12 بازي و 9 پيروزي و كسب 27 امتياز دوم شد و تيم تربيت بدني گيلان با 12 بازي و 8 پيروزي در جاي سوم قرارگرفت. دراين هفته از بازيهاي تيم پيام ارتباطات مدعي كسب عنوان نايب قهرماني ليگ به علت حضوردر مسابقات بين المللي اسپانيا غيبت داشت و مقررشد يك روز پيش ازآغازمسابقات دور برگشت ديدارهاي عقب افتاده خود را مقابله تيمهاي تربيت بدني گيلان، تراكتورسازي ايران و ذوب آهن اردبيل برگزار نمايد. ديدارهاي انجام شده به شرح زير است:

شهرداري علي آباد كتول 12 - مجمع امور صنفي شيراز 9

تربيت بدني گيلان 10- تربيت بدني كرمانشاه 10

اين بازي در امتياز شماري44 بر42 به نفع تربيت بدني كرمانشاه خاتمه يافت.

تربيت بدني كرمانشاه 14- تراكتور سازي ايران 5

بانك كار آفرين 14- مجمع امور صنفي شيراز 5

تراكتور سازي ايران 11 - شهرداري علي آباد كتول 8

تربيت بدني كرمانشاه 12- ذوب آهن اردبيل 6

ذوب آهن اردبيل 13- مجمع امور صنفي شيراز 7

بانك كارآفرين 19- تراكتورسازي ايران 1

تربيت بدني كرمانشاه 16- شهرداري علي آبادي كتول 4

تربيت بدني گيلان 13- مجمع امور صنفي شيراز 10

ذوب آهن اردبيل 12- تراكتورسازي ايران 9

درپايان تيم كارآفرين به علت پيروزي مقابل تيم هاي مجمع امور صنفي شيراز و تراكتورسازي ايران به عنوان تيم برتر انتخاب شد. ديدار تيم تربيت بدني گيلان ومجمع امورصنفي شيرازبه عنوان بهترين بازي هفته نام گرفت دراين بازي اين دو تيم با كسب سه برد و سه باخت و يك مساوي درامتياز شماري 50-50 مساوي شدند كه درنهايت با فرستادن نماينده ازهرتيم اين بازي پيگيري شد و درپايان نماينده تيم تربيت بدني گيلان با امتياز 7 بر 5 پيروز شد و تيم تربيت بدني گيلان با امتياز 13 بر 10تيم مجمع امورصنفي شيرازغلبه يافت.

دررقابتهاي كاتاليزتيمها آذفراروميه تربيت بدني گيلان و مجمع امورصنفي شيرازاول تا سوم شدند.