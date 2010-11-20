۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

مرکز رسیدگی به امور مساجد:

هیئتها برای مردم ایجاد مزاحمت نکنند/ پرهیز از ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد

مرکز رسیدگی به امور مساجد در بخشنامه‌ای به مناسبت ماه محرم مواردی چون پرهیز از برهنه شدن زنجیرزنان و سینه‌زنان، مداحیهای سخیف، ایجاد راه بندان و مزاحمت برای مردم کوچه و خیابان و ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد را مورد تأکید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد پرهیز از برهنه شدن سینه زنان و زنجیرزنان در مساجد با عنایت به حضور خواهران، قمه زنی، نصب و حمل شمایل منتسب به عترت طاهره مورد تأکید قرار گرفته است .

پرهیز از مداحی های سخیف و ذکر مصائب اهل بیت (ع) و روضه خوانیهای جعلی و غیر مستند و اجتناب از تحریفات عاشورا و وقایع کربلا و دعوت از مداحان متعهد و واجد شرایط، استفاده از منابع مطمئن چون آثار شهید مطهری بویژه کتاب حماسه حسینی در سخنرانیها از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه هستند .

تبیین فلسفه نهضت عاشورا، ابعاد فتنه سال 88 و بصیرت بخشی در مقابله با جنگ نرم، هماهنگی و همکاری همه نیروهای فعال در مساجد، اجتناب از راه بندان و ایجاد مزاحمت برای مردم در کوچه و خیابان، پرهیز از ذبح گوسفند و ... مقابل ورودی مساجد و رعایت نجاست و حفظ طهارت و پاکیزگی مساجد نیز از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد مورد توجه قرار گرفته است .

برگزاری مراسم زیارت عاشورا بعد از اقامه نماز صبح بویژه در دهه اول محرم، پرهیز از آلودگیهای صوتی و رعایت حال همسایگان مساجد و اهتمام به نماز جماعت و نماز اول وقت و هدایت هیئتهای عزاداری به مساجد از دیگر مباحث یاد شده در این بخشنامه هستند .

