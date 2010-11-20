محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با اشاره‌ به ادارهی آب و فاضلاب شهرستان تبریز اظهار داشت: بیش از 47 درصد شهرستان دارای پوشش فاضلاب هستند و تنها 35 درصد فاضلاب از این طریق تخلیه می‌شود.

وی با تاکید بر افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ فاضلاب تبریز افزود: تخلیه مقدار قابل توجهی از فاضلاب تبریز به رودخانه‌ها امری خطرناک در موضوع زیست محیطی است.

چمنی تصریح کرد: جمعیت تبریز 45 درصد جمعیت استان را شامل می‌شود و بیش از 90 درصد جمعیت این شهرستان نیز شهرنشین هستند.

فرماندار تبریز ادامه داد: توجه به امور زیربنایی تبریز با توجه به نقش این شهر در استان ضروری است و در این راستا امور زیربنایی در بخش‌های آب و فاضلاب و راه و مسائل مختلف نیازمند توجه جدی مسئولان استانی است.

وی با اشاره به مشکلات بخش امور آب شهرستان تبریز گفت: مشکلات اجرایی پایاب سد شهید مدنی، لزوم تامین اعتبار برای ساماندهی مسیرهای آبی خطرناک و سدبندی در مسیر روخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

چمنی اظهار داشت: در امور زیربنایی در راه و ترابری شهرستان تبریز 469 کیلومتر راه دارد که 262 کیلومتر راه بین روستایی است و با توجه به اینکه 90 درصد جمعیت استان برای امور مختلف در تبریز تردد دارند، توجه به راه‌های این شهرستان ضرروی است.

آخرین وضعیت سهام عدالت مشخص نیست

چمنی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وضعیت سهام عدالت مشخص نیست.

وی افزود: تاکنون در سهام عدالت 12 و نیم میلیارد تومان سود پرداخت شده است اما آخرین وضعیت سهام عدالت مشخص نیست و در حال حاضر رکودی در این راستا مشاهده می‌شود.

همچنین شهردار تبریز خواستار ساماندهی برق بازار تبریز شد و گفت: برای جلوگیری از آتش‌سوزی در بازار تبریز توجه به این امر ضرروی است و علاوه بر این در موضوع امور زیربنایی برق توجه به فرسوده بودن شبکه‌ی برق روستایی و شهری در استان و تعویض تیرهای چراغ برق نیز احساس می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مناسب در روند پروژه‌ی مسکن مهر گفت: وضعیت مسکن مهر در شهرهای تبریز، خسروشهر، سردرود و باسمنج در حالت رضایت‌بخشی در حال انجام است و در شهر جدید سهند 25 هزار واحد مسکونی در چهار سایت احداث خواهد شد.

چمنی، در بخش دیگری از سخنان خود از امضای تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات اشتغال با یکی از موسسات مالی تبریز خبر داد و اظهار داشت: دو میلیارد تومان اعتبار در این راستا جذب شده است که این اعتبارات برای جوانان جویای شغل تخصیص یافته است.