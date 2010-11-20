نخستین جشنواره تخصصی "ایران بانک 2010" در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: با توجه به بسترهای اقتصادی ایجاد شده و روند رو به پیشرفت صنعت بانکداری در ایران و ورود بانکهای خصوصی به جرگه بانکداری کشور، خصوصی شدن برخی از بانکهای صاحب نام و مطرح دولتی زمزمه و فراهم شدن مقدمات کلی فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور، زنگ شروع رقابت را در بانکداری ایران به صدا در آورد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، برگزاری یک جشنواره تخصصی ضروری به نظر می رسید که این جشنواره هم اکنون با حضور تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای در قالب غرفه هایی مجهز برای ارائه به عموم مردم و متخصصان این بخش انجام می پذیرد که خوشبختانه با استقبال گرم و امیدبخش مخاطبان مواجه شده و با تشکیل دبیرخانه، ارکان جشنواره ایران بانک2010 پایه ریزی و اقدامات لازم، جهت برگزاری، تدوین و برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

وی گفت: این جشنواره با مشارکت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه ای در ساری برگزار خواهد شد و این جشنواره، اولین جشنواره ای است که در این سطح و این وسعت تبلیغات و این برنامه های متنوع در منطقه شمال برگزار خواهد شد.

اسماعیلی افزود: این جشنواره در نوع خود بی نظیر بوده و اساتید، صاحب نظران و مدیران بانکداری و جمعی از مسئولان بانک مرکزی، مدیران شبکه بانکی کشور، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و فعالان و شاغلان واحدهای بازاریابی و روابط عمومی در محیطی کاملا علمی و صمیمی به ارائه دانش، تجربیات علمی خویش، مبادله افکار و انتقال تجارب خواهند پرداخت.

اسماعیلی گفت: از دیگر ویژگی های جشنواره ایران بانک2010، کنفرانس جانبی آن است که با حضور و سخنرانی چند استاد برجسته خارجی از کشورهای مختلف همراه است که مطالب خود را با استفاده از ترجمه همزمان ایراد خواهند کرد.

به گزارش مهر، آموزش و فرهنگسازی در بانکداری الکترونیکی، آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی، راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی، موانع و چالشها پیش روی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران، الگوها و استراتژی های بانکداری الکترونیکی، رضایت مندی و عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانکها ، بازاریابی اینترنتی در بانکداری ، چالشهای ارائه خدمات در نظام بانکداری الکترونیکی ایران، روانشناسی امور مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیکی از عمده محورهای نخستین جشنواره بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای سراسر کشور است.