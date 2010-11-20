197 دهیاری جدید در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، حسین داننده صبح شنبه درجلسه نشست مشورتی دهیاران شهرستان چالدران افزود: با اتمام مراحل صدور مجوز برای این تعداد روستا تا پایان سالجاری تعداد روستاهای برخوردار از دهیاری استان به هزار و 400 خواهد رسید .

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 400 طرح عمرانی در روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود اظهار داشت: طرح های هادی، احداث بوستان روستایی، دیوارهای حفاظتی ساحلی، هدایت آبهای سطحی، احداث پل و احداث ساختمان های دهیاری این طرح های در دست اجرا را شامل می شود.

داننده با بیان اینکه این طرح ها در حال حاضر بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: برای اجرای این طرحها 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه تا دو سال آینده 800 ساختمان دهیاری در روستاهای آذربایجان غربی احداث می شود گفت: این ساختمان های اداری با 120 میلیارد ریال اعتبار احداث خواهند شد که با بهره برداری از آنها همه دهیاری های آذربایجان غربی از ساختمان اداری بهره مند خواهند شد.

داننده گفت: تا کنون 400 باب ساختمان دهیاری با 60 میلیارد ریال اعتبار در روستاهای استان احداث شده است.