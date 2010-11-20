داود پرهیزکار درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازیکنان تیم امید با پیروزی های متوالی که در 5 دیدار گذشته بدست آورده اند از روحیه بالایی برخوردارند و مصمم هستند تا با شکست ژاپن در دیدار نیمه نهایی برای ششمین بار به فینال بازیهای آسیایی صعود کنند .

وی اضافه کرد : خوشبختانه تیم امید به انسجام نسبی و هماهنگی تیمی مطلوبی دست یافته و با یکدلی و روحیه بالایی که در بازیکنان وجود دارد از سد تیم ژاپن عبور خواهیم کرد و احتمالا دیدار فینال را مقابل کره جنوبی برگزار خواهیم کرد .

پرهیزکار با تاکید بر اینکه 4 تیم مرحله نیمه نهایی از کیفیت بهتری نسبت به سایر تیم ها برخوردارهستند و با شایستگی تا این مرحله پیش آمده اند، اظهار داشت: شاید تنها تیمی که جایش در بین 4 تیم نیمه نهایی خالی باشد، کره شمالی است که با بد اقبالی و در ضربات پنالتی مقابل امارات حذف شد هرچند امارات هم از تیم های پایه قوی درسطح آسیا برخوردار است و نباید این تیم را دست کم گرفت.

وی در پایان گفت: به هرحال تیم امید دو ماراتن سخت پیش رو دارد ولی تمام هدف این تیم کسب بهترین رنگ مدال برای کاروان ایران است تا با این موفقیت هم به ناکامی های فوتبال ایران در سطح قاره آسیا پایان دهیم و هم با روحیه مناسبی خود را مهیای حضور در بازیهای مقدماتی المپیک لندن کنیم .