اورژانسها به بخشهای درآمدزای بیمارستانها تبدیل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نادر توکلی در نخستین سمینار تجمیع فرآیندهای مالی و مستند سازی اورژانس بیمارستانها که در شیراز برگزار شد، گفت: امسال پنج نیروی متخصص طب اورژانس به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص داده شده که این متخصصان به گروه پیشین می پیوندند و زمینه ایجاد هسته آکادمیک تخصصی طب اورژانس را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فراهم می کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 8 مرکز آکادمیک طب اورژانس در کشور فعالیت می کنند که هسته تربیت متخصصان اورژانس هستند و نیروی لازم برای پوشش اورژانسهای کل کشور را تامین می کنند.

توکلی گفت: علوم پزشکی استان فارس به عنوان یکی از قطبهای اصلی در کشور مطرح است به همین دلیل از ابتدای سال جاری مسئله ساماندهی اورژانس بیمارستانها و استقرار متخصص طب اورژانس در فارس و مقدمات تخصصی شدن این بخشها در وزارت بهداشت مطرح است.

وی گفت: تجربه های موفقی از مدلهای ساماندهی اورژانس در کشور داریم به گونه ای که اورژانسها به بخشهای درآمد زای بیمارستان تبدیل شده اند و در حال حاضر در اقتصاد درمان بیمارستانها نقش مهمی دارند.

مسئول اورژانسهای بیمارستانی وزارت بهداشت گفت: در صورتی که ارایه خدمات اورژانس در یک بیمارستان رضایت بیمار را جلب کند ضریب اشغال تختهای بستری افزایش می یابد که سعی داریم این مسئله را به عنوان یک فرهنگ در تیم درمان بیمارستانها نهادینه کنیم.