اخطار قانونی درباره لغو یک طرفه قراردادهای آبی دولت با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شنبه مجلس ، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم که به موضوع منابع آبی می پرداخت و در یکی از مواد وزارت نیرو مکلف می شد نسبت به اصلاح تخصیص ها و پروانه های موجود آب اقدام نماید، با استناد به اصل 40 قانون اساسی گفت: بر این اسا دولت در برنامه پنجم می تواند قراردادهای خود را به صورت یک طرفه حذف کند اما مرجع این موضوع مجلس نیست و مجلس نمی تواند قانونی تصویب کند که اجازه دهد حذف یک طرفه قراردادها با مردم امکان پذیر شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر قرار باشد حذف یک طرفه قراردادها با مردم صورت بگیرد، این تصمیم با تشخیص ولایت فقیه است، چرا که ولایت فقیه می تواند تشخیص دهد و حج را هم تعطیل کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس این ماده لایحه برنامه پنجم مغایر با قانون اساسی است.

ابوترابی فرد نیز که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را پس از علی لاریجانی بر عهده داشت در پاسخ به کوچک زاده گفت: چگونگی لغو قراردادهای دولت با مردم در زمینه منابع آبی در قانون آمده است و دولت بر اساس این ماده قانونی که در لایحه آمده در چارچوب قانون عمل می کند و بر اساس قانون به دولت اجازه داده شده است برای افزایش بهره وری آب به نحوی منابع آبی را مدیریت کنند که در چارچوب قانون آمده است.

وی تاکید کرد: راهکارهای این اقدام را دولت پیش بینی می کند و این اصلا مخالف قانون اساسی نیست. بنابراین من اخطار شما را وارد نمی دانم و الا این اخطار را به رای می گذاشتم تا نمایندگان رای دهند.

پیش از کوچک زاده نیز دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به اصل 140 قانون اساسی گفت: دولت نمی تواند به صورت یک طرفه قراردادهای خود را که از پیش با مردم بسته است تغییر داده و یا حذف کند به صورتی که اگر دولت مجوزی صادر کرده و به فردی اجازه داده است 10 میلیون متر مکعب آب برداشت کند، نباید اجازه داشته باشد که پس از مدتی این قرارداد را به 8 یا 6 میلیون لیتر آب کاهش دهد.

وی ادامه داد: ماده مطرح شده در لایحه برنامه پنجم به دولت اجازه لغو قراردادی به صورت یکطرفه را داده است و این مغایر با اصل قانون اساسی است و نباید نمایندگان به آن رای دهند.

ابوترابی فرد نیز در ادامه گفت: این یک تصمیم حاکمیتی است و در راستای حفظ منابع کاربران است که در شرایطی قرار نگیرند که از آب مورد نیاز محروم شوند.

وی ادامه داد: وزارت کشاورزی به گونه ای منابع آبی را مدیریت می کند که از این مشکلات جلوگیری شود.

نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: تصمیم حاکمیتی با توجه به واقعیت هایی که کشور با آن مواجه است و در جهت حفظ منافع کاربران گرفته می شود.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه با استناد به اصل 48 و 50 قانون اساسی و در مخالفت با اخطار دلخوش و کوچک زاده گفت: اتفاقا این ماده لایحه برنامه پنجم در جهت جلوگیری از انحصاری شدن منابع آبی و جلوگیری از خشکسالی است که مملکت را فلج کرده است.

وی ادامه داد: این ماده بستر را فراهم می کند تا دولت مدیریت جدیدی در زمینه منابع آبی داشته باشد.

ابوترابی فرد نیز در تایید اخطار قاضی پور گفت: اتفاقا این ماده لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که به دولت اجازه میدهد به اصلاح تخصیص ها و پروانه های موجود آب با کاربران بپردازد این بستر را فراهم می کند که دولت مدیریت جدیدی در زمینه منابع آبی داشته باشد.

در ادامه ابوترابی با اشاره به تصمیماتی مبنی بر اینکه جلسات مجلس از فردا ساعت 6 صبح شروع شود گفت: نمایندگان مجلس امروز عصر در این زمینه نظر می دهند و چون شنبه ها نمی شود ساعت 6 صبح جلسه علنی آغاز شود بنابراین از عصر امروز تصمیم می گیریم که از فردا جلسات مجلس 6 صبح برگزار شود یا نه.