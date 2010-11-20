برنامه آموزش و پرورش برای ارتقاء شاخصهای ساختار قامتی

حسین بابویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: به دنبال این هستیم با افزایش سالنهای ورزشی، پایگاههای دانش آموزی و افزایش فضاهای باز در مدارس میزان تحرک و نشاط را در دانش آموزان افزایش دهیم تا بتدریج میزان ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی را در دانش آموزان کاهش دهیم.

بیش از این کارشناس مسئول آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود که بیش از 70 درصد دانش آموزان تهرانی مشکل قامتی و ساختار اسکلتی دارند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: هم اکنون مراکزی را که از قبل در جهت شناسایی ناهنجاری های قامتی و اسکلتی دانش آموزان فعالیت می کردند دوباره فعال کردیم تا احیانا دانش آموزانی که در این زمینه مشکل دارند بتوانند با مراجعه تحت درمان قرار گیرند.

بیشترین علت ناهنجاری ساختاری و قامتی دانش آموزان، نامناسب بودن میز و نیمکتهای مدارس، عدم تحرک دانش آموزان در فضاهای کوچک مدرسه و آپارتمانهای محل زندگی اعلام شده بود. همچنین دختران بیش از پسران از این معضل رنج می برند.

بابویی درباره وضعیت استخرهای شهر تهران برای آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نیز گفت: تا کنون 68 استخر در مناطق مختلف شناسایی شده اند که با تعدادی از آنها قرار داد بسته ایم و با تعدادی دیگر نیز وارد مذاکره شده ایم.

از امسال آموزش شنا در مقطع سوم ابتدایی برای دانش آموزان در 12 جلسه اجباری شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: اگر تا کنون دانش آموزان مدارسی برای آموزش به استخر شنا نرفته اند بدین معنا نیست که برنامه ای برای آنها نداریم بلکه بنا داریم به نوبت و براساس امکانات استخرها آنها را وارد این طرح کنیم.