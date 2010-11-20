پیام رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 صلح و دوستی در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر سرتیپ احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ظهر امروز شنبه و در پنجمین روز از برگزاری رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 با حضور در منطقه عمومی رزمایش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پیام برگزاری رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت سه برای کشورهای منطقه و همچنین دشمنان جمهوری اسلامی ایران چیست؟ گفت: پیام این رزمایش برای کشورهای منطقه صلح و دوستی است زیرا ما کشورهای منطقه را به حکم قرآن دوست داریم.

وی تصریح کرد: توانمندی جمهوری اسلامی ایران پشتیبان کشورهای منطقه است و به ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه کمک می‌کند.

امیر میقانی در بیان پیام رزمایش برای کشورهای متجاوز نیز اظهار داشت: ما نسبت به کشورهای متجاوز به شدت و غلظت عمل می‌کنیم و اگر تعرضی انجام شود آنها را در اولین خاکریز که پدافند هوایی خاتم الانبیا است زمین‌گیر و با حملات کوبنده منهدم می‌کنیم.