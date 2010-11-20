به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون چهار حلقه چاه جدید گازی در فاز 9 و 10 میدان پارس جنوبی با ظرفیت استخراج روزانه 400 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی آغاز شده است.

هم اکنون آماده سازی، نصب تجهیزات و حفاری در 10 حلقه چاه جدید گاز در این دو فاز میدان مشترک پارس جنوبی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده در شرکت ملی نفت ایران پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری چهار حلقه چاه جدید گازی در فاز 9 این میدان مشترک گازی هر یک با ظرفیت تولید روزانه 100 میلیون فوت مکعب در مدار بهره برداری قرار گیرد.

در همین حال تا پایان آذر ماه سالجاری هم قرار است تولید در هفت حلقه چاه جدید گازی در فاز 10 پارس جنوبی آغاز شود.

اسماعیل گله‌داری مدیر فاز 9 و 10 پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه خوراک ورودی به پالایشگاه فاز 9 و 10 از فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی تأمین می‌شود، گفته بود: با ارسال گاز هفت حلقه چاه فاز 9 و 10حجم گاز ورودی از فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی به پالایشگاه این دو فاز مشترک گازی کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در هر یک از این فازها باید در مجموع حدود 47 هزار متر حفاری انجام شود، اظهار کرده بود: در فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در مجموع 24 حلقه چاه باید در خلیج فارس حفاری می‌شود.

در همین حال حیدر بهمنی مدیر عامل شرکت ملی حفاری از تکمیل تمامی چاههای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تا پایان اسفند ماه امسال خبر داده بود.

پالایشگاه‌های فاز 9 و 10 این میدان مشترک گازی اسفند ماه سال 1387 با حضور رئیس جمهور به طور رسمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افتتاح شده بود.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات، سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد است.