گروه مپنا در نمایشگاه پاورژن آسیا حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کنفرانس و نمایشگاه پاورژن آسیا، در مرکز گردهم‌آیی‌های Marina Bay Sands کشور سنگاپور برگزار ‌شده است.

این رویداد، یکی از بزرگترین محلهای حضور عرضه‌کنندگان و متقاضیان محصولات صنایع حوزه انرژی برق محسوب ‌‌می شود که این امر، اهمیت آن را دوچندان کرده است.

حضور ده‌ها شرکت معتبر بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان از جمله کمپانی‌های معتبر زیمنس، آنسالدو، دوسان، میتسوبیشی، اداره انرژی ایالات متحده، و ABB و GE و Wärtsilä و حضور هزاران بازدیدکننده از فعالان و علاقمندان عرصه تولید انرژی در نمایشگاه یادشده از مهمترین موارد قابل توجه است.

توجه ویژه‌ به طراحی نیروگاه و فناوری مورد استفاده

همزمان با اطلاع‌رسانی در خصوص آخرین فناوری‌ها، توجه ویژه‌ به طراحی نیروگاه و فناوری مورد استفاده در نیروگاه‌های جدید به ویژه نیروگاه‌های بزرگ، فناوری توربین گاز، احداث نیروگاه‌های خصوصی، بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تجدید ساختار و مقررات در این نمایشگاه ‌نمود داشت.

به همین جهت، نمایشگاه و کنفرانس یادشده، محل مناسبی برای کسب اطلاع از آخرین تغییر و تحولات تکنولوژی‌های عرصه تولید انرژی، کسب دیدگاه‌های روزآمد نسبت به محصولات جدید، رقبای تازه وارد، مشتریان، خریداران و همکاران بالقوه و دیگر شرکت‌های مولد انرژی بود.

گروه مپنا تنها شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه بود

گروه مپنا به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در این رویداد، با توجه به گستره متنوع محصولات و خدمات خود در حوزه صنعت احداث نیروگاه و ساخت تجهیزات کلیدی مورد نیاز و فعال در حیطه ساخت تجهیزات جانبی در این نمایشگاه حضور داشت.

همچنین، برخورداری مپنا از دانش مدیریتی و فنی - مهندسی قابل اتکا در تمامی حوزه‌های مرتبط و واجد ظرفیتهای سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و افزایش سطح همکاری با شرکتهای دست‌اندرکار در صنایع یادشده، از دیگر دلایل حضور مپنا در این نمایشگاه بوده است.

براین اساس، تیمی با سرپرستی شفایی، قائم‌مقام شرکت مهندسی و ساخت پره‌توربین مپنا و همراهی فروغی، قائم‌مقام شرکت مهندسی موادکاران، فروتنی مدیر امور بازاریابی و فروش بخش بهره‌برداری و خدمات مشتریان راهی این نمایشگاه شدند.

خطیبی، مسئول بازاریابی خارجی معاونت فروش، میری کارشناس فرایند پروژه توسعه پالایشگاه اصفهان و ملایری، مدیر امور روابط عمومی در مدیریت روابط عمومی و بازار گروه مپنا نیز به محل برپایی این رویداد اعزام شدند.

مذاکرات قابل توجهی با برخی شرکتها انجام شد

این تیم علاوه بر پاسخگویی به سئوالات حاضران و مدعوین نمایشگاه، به مذاکرات قابل توجهی با برخی شرکتها و مراجعان به خصوص در حوزه خدمات پس از فروش اقدام کردند.

در کنفرانس جانبی نمایشگاه نیز بالغ بر ده‌ها مقاله از کشورها و شرکتهای مختلف ارائه شد که این امر بر کیفیت علمی نمایشگاه افزود.

در این بین، مقاله کارشناس اعزامی گروه مپنا، سیدحسین میری تحت عنوانin industrial water treatment Application Of Condensate Polishing در یک پنل‌ ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.

همچنین نوشتار هانیه خلیلی تحت عنوان study of temperature gradient in superheater during GT fast load change نیز مقاله دیگری از همکاران گروه مپنا بود که در این رویداد پذیرفته شد.