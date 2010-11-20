دانشجویان نیازی به واکسیناسیون علیه آنفولانزا ندارند/ تکرار دستورالعملها

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ دستورالعملی برای واکسیناسیون سراسری دانشجویان علیه انواع آنفولانزا وجود ندارد بلکه واکسیناسیون برای آنفولانزا تابع دستورالعمل های پزشکی وزارت بهداشت است که تنها برای گروه های پرخطر صورت می گیرد.

ترکستانی خاطرنشان کرد: بروشورها و دستورالعمل های آموزشی در کلیه خوابگاههای علوم پزشکی و همچنین خوابگاههای دیگر دانشگاهها از سوی وزارت بهداشت ارسال شده است و همچون سال گذشته آیین نامه های ارائه شده برای دانشجویان و فضاهای عمومی و خوابگاهی اجرا می شود.

وی تاکید کرد: گروه علوم پزشکی به دلیل آشنایی با شرایط بیماریها، کمتر دچار مشکلاتی از قبیل همه گیری بیماریها می شوند و در این زمینه وضعیت همه گیری در خوابگاهها نداشته ایم.