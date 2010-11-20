دشمنان از اتحاد مسلمانان وحشت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با علما و ائمه جمعه اهل سنت استان، بر لزوم حفظ اتحاد بیشتر بین مسلمین تاکید کرد و گفت: عملکرد همه مسلمین اعم از شیعه و سنی بر اساس موازین قرآن و سنت رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) استوار است و این نقطه مشترک همه مذاهب اسلامی است.

وی با اشاره به صدور فتواهای مختلف از سوی روحانیون اهل سنت، اظهار داشت: فتواهای صادره باید بر شرائط و زمان حال حاضر منطبق باشد.



نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری "عید قربان" را تجلی توجه به خدا و خلق خدا اعلام کرد و گفت: اوج بندگی انسان در مقابل معبود و دستگیری از نیازمندان در این ایام متجلی می شود.



وی از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان منادی وحدت جوامع اسلامی نام برد و اظهار داشت: فتوای تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن توهین به باورهای اهل سنت، توطئه جدید دشمنان را ناکام گذاشت.



در این دیدار امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس، با اشاره به برگزاری نماز پرشکوه "عید قربان" در محل عیدگاه این شهرستان گفت: طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت آغاز شده و حمایت از دولت اسلامی وظیفه همگان است و مطمئناً تصمیمات دولت به نفع مردم خواهد بود.



آخوند عبدالباسط نوریزاد با بیان اهمیت اعیاد اسلامی در نزد مسلمین گفت: عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی محسوب می شود .



امام جمعه اهل سنت نگین شهر نیز با اشاره به اهم فعالیتهای مذهبی اجرا شده در این منطقه، اظهار داشت: قاریان برجسته نگین شهر در مسابقات حفظ و صوت قرآن همواره عناوین خوبی را کسب کرده اند.



آخوند ابوبکر خوجملی تصریح کرد: اقدامات نماینده ولی فقیه در استان گلستان منطبق بر دیدگاه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و خدمات ایشان در زمینه اتحاد بین شیعه و سنی بر کسی پوشیده نیست.



آخوند محی الدین احمدی، امام جمعه اهل سنت شهرستان کلاله توجه به نیازمندان و مستمندان را از دیگر فواید این عیدسعید برشمرد و گفت: صله ر حم و دید و بازدید از دوستان و اقوام امری نیکو و خداپسندانه است و از حضور آیت الله نورمفیدی در این منطقه تقدیر و تشکر کرد.



امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قلا نیز از عید قربان به عنوان عید بندگی و رهائی از هواهای نفسانی یاد کرد و گفت: نماز عید جلوه ای از اتحاد و انسجام امت های اسلامی است.



آخوند عبدالحی میرزاعلی، از جوانان و نوجوانان به عنوان سرمایه های انقلاب نام برد و گفت: نسل امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از فضائل و تربیت اسلامی برخوردارند و این آینده ای درخشان برای ایران اسلامی نوید می دهد.



همچنین امام جمعه اهل سنت گالیکش با اشاره به مبانی فقهی مشترک بین شیعه و سنی بر لزوم تشکیل یک شورای استهلال رویت هلال ماه متشکل از نمایندگان مذاهب اسلامی مختلف تاکید کرد.



مولوی حسین گرگیج، از نماینده مقام معظم رهبری در استان به عنوان منادی وحدت بین شیعه و سنی خواست تا در راستای تشکیل این شورا اهتمام ورزد.



آخوند طلائی، امام شهرستان گنبدکاووس نیز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان با اشاره به توطئه های دشمنان اسلام بر ضرورت هرچه بیشتر وحدت جوامع اسلامی تاکید کردند.



در این دیدار آیت الله نورمفیدی با حضور در منزل مرحوم آخوند محمد تاقان جاور با خانواده امام جمعه فقید شهرستان گنبدکاووس دیدار کردند.