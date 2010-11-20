توسعه ایستگاههای هواشناسی کشاورزی الزامی است

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تغییرات آب و هوایی نقش تاثیر گذاری بر عملکرد بخش کشاورزی دارد که طی سالهای اخیر نیز شاهد این تغییرات در استان کرمان به خصوص در زمینه سرمازدگی و خشکسالی بوده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به این مهم باید در راستای توسعه و تجهیز ایستگاههای هواشناسی کشاورزی اقدام شود و اعتبار لازم در این راستا اختصاص یابد.

وی گفت: در همین ژمینه جلسه ای با حضور اساتید دانشگاههای مختلف جهان در اداره هواشناسی کرمان و با حضور مدیرکل هواشناسی استان کرمان برگزار شد و سعی شد در این جلسه از تجربیات کارشناسان و سایر کشورها استفاده شود.

سلاجقه گفت: در همین راستا به دعوت اداره کل هواشناسی کرمان دو نفر از اساتید مدعو کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، خاک ، آب و هوا از اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی اداره کل بازدید به عمل عمل آوردند و از نزدیک با فعالیتهای این مرکز آشنا شدند.

این کارشناس هواشناسی استان کرمان ادامه داد: در این بازدید پرفسور هوندال استاد برجسته هواشناسی کشاورزی دانشگاه کشاورزی پنجاب هند و پروفسور لی استاد مهندسی منابع آب دانشگاه پوترا مالزی به همراه نوذر قهرمانی استادیار و سرپرست بخش هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران و همچنین بهرام بختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن حضور و تبادل نظر با رئیس و کارشناسان مرکز پیش بینی و اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی با امکانات و ماموریتهای این اداره کل آشنا شدند.

وی گفت: باید بهره برداری کشاورزان از نظرات کارشناسان هواشناسی به عنوان یک فرهنگ مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

سلاجقه ادامه داد: در استان کرمان هم اکنون یک ایستگاه هواشناسی کشاورزی و در کشور تعداد انگشت شماری از این مراکز وجود دارد.