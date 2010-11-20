افزایش کشفیات مخدرهای صنعتی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران در ساری افزود: در هفت ماهه نخست امسال میزان کشفیات مواد مخدر صنعتی در استان روند افزایشی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید به واکاوی و کارشناسی اتفاقات روز جامعه بپردازد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به سفر سالانه 9 میلیون مسافر در ایام بهار و تابستان به مازندران تصریح کرد: بخش اعظمی از مفاسد اخلاقی صورت گرفته در استان توسط مسافران و گردشگران غیربومی صورت می گیرد.

مسکنی با بیان اینکه هم اکنون 80 درصد موسسات آموزش عالی خصوصی در مازندران بدون حساب و کتاب تاسیس شدند، یادآور شد: این رشد بی اساس در شهرها سبب شده که تعداد دانشجویان برخی شهرها از تعداد جوانان آن شهر بیشتر باشد.

وی با اعلام این مهم که 95 درصد دانشجویان این موسسات آموزش عالی بدون خوابگاه بوده و مجبور به اجاره خانه های مسکونی به صورت گروهی می شوند، گفت: نظارت خانواده ها باید به این اماکن و فرزندانشان بیشتر شود.

این مسئول انتظامی مازندران با بیان اینکه موسسات آموزش عالی باید فکری اساسی برای تامین خوابگاه های دانشجویی خود نمایند افزود: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران باید در این زمینه دانشگاه ها را هشدار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت نامناسب نحوه پوشش برخی پسران و مردان در جامعه انتقاد کرد و گفت: در واقع اصناف باید در این زمینه وارد شده و با صنوف متخلف در این زمینه برخورد قانونی و جدی کند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه مسائل فرهنگی دریا باید به صورت ریشه ای و اساسی اجرایی شود، افزود: مسائل فرهنگی، سالم سازی دریا و اقدامات اجتماعی در دریا باید توسط دستگاه های فرهنگی به صورت هدفمند اجرایی شود.

مسکنی با اشاره به اینکه بسیاری از پیمانکاران طرحهای سالم سازی دریا به دنبال منافع شخصی و درآمدی خود هستند، اظهار داشت: به این دلیل بوده که طرحهای سالم سازی دریا در اکثر شهرهای مازندران رنگ و بوی فرهنگی ندارد.

وی با بیان اینکه 250 هزار نفر تابستان امسال به واسطه عدم رعایت مسائل اخلاقی در طرح های دریا دستگیر شدند، افزود: 95 درصد این افراد با تعهد آزاد و تنها 5 درصد آنان به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی از تعطیلی 300 واحد صنفی متخلف در زمینه عرضه پوشاک ناهمگون و ایجاد ناهنجاری های اخلاقی در جامعه خبر داد و گفت: باید سازو کاری در اصناف اتخاذ تا واحدهای متخلف بدون تذکر پلمپ شوند.

وی با بیان اینکه آموزش عالی و آموزش و پرورش باید به صورت اساسی در حوزه مسائل فرهنگی مدارس تلاش کنند، افزود: هم اکنون مسائل پرورشی در مدارس به ابتدایی ترین وجه باید اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد احیاء باید به صورت جدی برای رفع مسائل اجتماعی جامعه با دستگاه های فرهنگی و دانشگاهی بحث و تبادل نظر داشته باشد.