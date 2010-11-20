قسمت یازدهم و دوازدهم "قلب یخی" وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: تصویر دنیای هنر با احترام به تمام مخاطبان نخستین سریال شبکه نمایش خانگی و ضمن سپاس فراوان و عرض پوزش به اطلاع می رساند: با توجه به اینکه فصل اول سریال "قلب یخی" با ارائه قسمت های یازدهم و دوازدهم به پایان می رسد، تصمیم گرفته شد تا دو قسمت پایانی فصل اول این سریال به شکل هم زمان در قالب یک پکیج چهارشنبه هفته جاری به مخاطبان تقدیم شود و این مساله سبب اصلی تاخیر در توزیع این هفته سریال قلب یخی بوده است.

گروه تولید "قلب یخی" هم اینک مراحل پیش تولید فصل دوم این سریال را آغاز کرده اند و فصل دوم قلب یخی با ارائه قسمت سیزدهم در یک فاصله زمانی کوتاه به مخاطبان شبکه نمایش خانگی و دوستداران نخستین سریال ویژه شبکه سینمای خانگی کشور تقدیم می شود.

در مجموعه "قلب یخی" که محصول تصویر دنیای هنر است حمید فرخ‌نژاد، حمید گودرزی، الناز شاکردوست، نسرین مقانلو، مهراوه شریفی‌نیا، آشا محرابی، سامیه لک، سیدمهرداد ضیائی، علیرضا کمالی، لیدا عباسی، حسین یاری و امین حیایی بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: دختری در یک مزون زنانه کار می‌کند ربوده می‌شود، پرنگ و در یک درگیری به زندان می‌افتد، شیوا وکالت قاتلی که زن و فرزندش را به قتل رسانده را برعهده می‌گیرد، در این میان جنازه دختر دیگری به نام چیستا یافت می‌شود و... تهیه‌کنندگی "قلب یخی" برعهده سید کمال طباطبایی است.