ایجاد 42 هزار فرصت شغلی در آذربایجان شرقی تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفینژاد پیش از ظهر شنبه در نشست هماندیشی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان گفت: خوشبختانه اقدامات و عملکرد خوبی را از دستگاههای اجرایی استان شاهد بوده و هستیم و جهش بزرگی در راستای اشتغال در استان به وجود آمده که امید و انگیزه بیشتری را برای تداوم خدمات فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اهمیت ورود اطلاعات اشتغال فراهم شده توسط دستگاههای اجرایی استان از برخی دستگاهها که تاکنون به سیستم نرمافزار 42 هزار فرصت شغلی وارد نشده یا اطلاعات خود را از طریق این سیستم وارد نکردهاند، انتقاد کرد و از آنان خواست تا سریعا نسبت به تحقق و ثبت تعهدات خود مبنی بر ایجاد فرصتهای شغلی فراهم شده در سیستم نرمافزار اقدام کنند.
لطفی نژاد ادامه داد: هر دستگاه در قبال صحت اطلاعات خود مسئول است و تعهد هر دستگاه به عنوان سند اداری محسوب میشود.
وی افزود: هماکنون یک رقابت بزرگ خدمترسانی در حوزه اشتغال بین استانها آغاز شده و همه با تلاش و همت با استفاده از تمام توانمندی و ظرفیتهایی که دارند برای تحقق و اجرای برنامههای دولت تلاش میکنند و این یک رقابت سالم و سازنده و خوبی در راستای خدمترسانی به ملت شریف ایران است و این نشاندهنده اهمیت رقابت سالم است.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان در ادامه از برگزاری جشن اشتغال در کشور خبر داد و اظهار داشت: استانهایی که با انجام تعهدات خود در قبال اشتغال موفق به تحقق تعهدات خود شوند با حضور اشتغال یافتگان و مسئولان استانی و کشوری جشن بزرگ اشتغال را با شکوه خاصی برگزار خواهند کرد و در این راستا استانهای موفق در امر اشتغال و سرمایهگذاری معرفی و تجلیل خواهند شد.
وی با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر امکان تحقق حداقل 62 هزار فرصت شغلی در استان گفت: استاندار 15 آذرماه سالجاری را برای این امر منظور کردهکه ما نیز در دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان موضوع را پیگیری و این اطلاعات را رصد میکنیم تا با همراهی، همکاری و اقدامات هوشمندانه و هوشیارانه دستگاههای اجرایی برنامهها را دنبال کنیم و به تحقق تعهدات خود در کشور نائل شویم و جشن اشتغال را با حضور تمام مسئولان و اشتغال یافتگان در استان برگزار کنیم.
لطفینژاد با ابراز خرسندی از اقدامات خوب انجام شده در استان اظهار داشت: با تلاش و همت استاندار و تمام دستگاههای اجرایی استان و پیگیری مسئولان امر توانستهایم رتبه دوم کشوری در پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی زودبازده را به دست بیاوریم و نشانگر این است که قدرت جذب سرمایه و سرمایهگذاری و اشتغال در استان آذربایجان شرقی از جاهای دیگر بیشتر است و این امر امیدواری و تلاش هرچه بیشتر مسئولان را برای خدمترسانی فراهم میکند.
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