ایجاد اعتماد از مهمترین اهداف موزه موسیقی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری که به مناسبت نخستین سالروز بازگشایی موزه موسیقی در این مکان برگزار شد به تقویت زیر ساخت های موزه موسیقی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت : موزه موسیقی از آن دسته از سازمان هایی است که بدون هیچ وابستگی به سازمان و نهادهای دولتی مانند وزارت ارشاد به صورت انتفاعی اداره می شود از همین رو برای استوار شدن پایه های موزه موسیقی برای ادامه فعالیت های خود در راستای شناخت عناصر و عوامل موسیقایی باید زیرساخت های موزه را محکم می کردیم که نخستین گام در این جهت ایجاد اعتماد بین هنرمندان است.

علی مراد خانی در ادامه با اشاره به فعالیت هایی که در این موزه در یک سال گذشته انجام شده گفت : علاوه بر تامین اعتبار و ایجاد یک درآمد پایدار که از اهداف زیربنایی ما بوده است عمده فعالیت های موزه بر تکمیل کتابخانه موزه موسیقی استواز یوده است، از سوی دیگر قصد داریم بخش آرشیو موزه را با افزودن صفحات قدیمی افزایش دهیم ؛ از دیگر فعالیت های موزه موسیقی می توان به فراهم آوردن امکان سازشناسی برای علاقندان به این موزه اشاره کرد و مهمترین اتفاقی که دراین حوزه خواهد افتاد اهدا 38 ساز از آثار استاد قمبری مهر است و قرار است این سازها در کنار سازهای ابداعی و اهدایی که تا کنون توسط هنرمندانی چون استاد احمد ابراهیمی، داود گنجه ای، فریدون حافظ یو کیهان کلهر اهدا شده است جا بگیرد.

مدیر موزه موسیقی در ادامه صحبت های خود به ساخت تندیس هنرمندان و نگهداری آن در موزه موسیقی اشاره کرد و گفت : طرح ساخت تندیس هنرمندان موسیقی از جمله اهدافی است که از آغاز بازگشایی موزه موسیقی درنظر داشتم و در این راستا هماهنگی هایی با اساتید مجسمه ساز شده است و مستلزم تامین بودجه در این زمینه است که خوشبختانه با صحبت هایی که با شهردار منطقه یک و شورای شهر تهران شده است قول همکاری و تقویت بودجه در این بخش را داده اند.

وی در ادامه به کمبودهایی که موزه موسیقی با آن مواجه است اشاره کرد و گفت : موزه موسیقی از نداشتن یک سایت رسمی و امکاناتی در حوزه اطلاع رسانی رنج می برد اما درنظر داریم برای رسیدن به این امکان اطلاع رسانی شایسته سایت موزه موسیقی را راه اندازی کنیم و خوشبختانه مطالعات لازم در این زمینه صورت گرفته است و امیدوارم تا پایان امسال سایت موزه موسیقی فعالیت خود را آغاز کند؛ البته ناگفته نماند که درحوزه ساخت سالن و استودیو موزه موسیقی هم کارهایی صورت گرفته است و قرار است استودیویی برای فعالیت اساتید و نخبگان هنر موسیقی راه اندازی شود تا هم آثار خود را به ثبت و ضبط برسانند و هم کارگاه های تخصصی تشکیل شود.

مرادخانی در پاسخ به این سئوالی مبنی بر چگونگی اعتماد سازی بین هنرمندان و این نهاد مردمی گفت : زمانی که قرار شد موزه موسیقی پس از سالها رکود بار دیگر به فعالیت خود را آغاز کند با یک شور پیچیده با دلهره کار خود را آغاز کردم اما هنوز کار را شروع نکرده بودم که اعلام آمادگی بسیاری از هنرمندان موسیقی را کسب کردم و با همین ایمان قلبی بود که دردرجه نخست این اعتماد جلب شد و پس از آن خود هنرمندان به این درک رسیدند که موزه موسیقی مگانی پایدار برای نگهداری از سازهای ملی است ؛ و در ادامه این روند بود که خانواده هنرمندان بزرگ مانند بازماندگان استاد علی نقی وزیری، خانواده حاج قربا، علی تجویدی خاطره پروانه و بسیاری دیگر از هنرمندان لوازم شخصی و موزه ای این هنرمندان را برای ماندن در تاریخ به موزه موسیقی اهدا کردند؛ ضمن اینکه این جمع آوری ها باید هدفمند باشد.

وی در پایان به راه اندازی بانک نت اشاره کرد و گفت : آقای فرهت که یکی از بهترین آرشیو های موسیقی را دارد پیشنهاد تاسیس بانک نت را کرد تا به عنوان مرجعی برای بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گیرد و بنا شد تا پیگیری های این موضوع هم از طریق ایشان صورت گیرد از همین رو یکی از برنامه های سال جاری موزه موسیقی تاسیس بانک نت است.