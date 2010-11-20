6100 اثر دینی به دبیرخانه جشنواره رسید/مهلت ارسال آثار تا 20 اسفند

داوود میرزایی مقدم مدیرکل برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر اجرایی جشنواره کتاب دین صبح امروز شنبه 29 آبان ماه در نشست خبری جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر اظهار داشت: کارهای جشنواره دوسالانه کتاب دین به سرعت پس از پایان جشنواره سوم آغاز شد، در واقع 17 اردیبهشت ماه 1387 که جشنواره سوم خاتمه یافت، برنامه های جشنواره چهارم آغاز شد.

وی افزود: به طور مشخص برنامه های تبلیغی جشنواره کتاب دین را در دو هفته کتاب و پژوهش متمرکز کردیم. جشنواره چهارم چون جشنواره سوم دارای یک شورای سیاستگذاری است که تمامی برنامه های اجرای، علمی و عملیات جشنواره تحت نظر آن انجام می شود. دبیر اصلی شورا حجت الاسلام موسوی هوایی معاون پژوهشی سازمان تبلیغات است که در ذیل آن دو دبیر علمی و اجرایی فعالیت می کنند. دبیر علمی این جشنواره نیز علیرضا فروغی استاد دانشگاه شهید مطهری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای معرفی این جشنواره گفت: برای این جشنواره امسال یک طرح مشخص طراحی شده که از این پس با این طرح شناخته خواهد شد و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور فعالی داشته و با ناشران بسیاری ارتباط گرفتیم. بیش از 2704 ناشر از سراسر کشور با ارسال دعوتنامه با دبیرخانه جشنواره در ارتباط هستند و تا کنون 3 هزار پوستر تبلیغاتی به سراسر کشور ارسال شده است.

داوود میرزایی مقدم تصریح کرد: به منظور گردآوری آثار جدا از فراخوانهای معمول در موقعیتهای مختلفی حضور فعال داشته و آثار چاپ نخست را گردآوری می کنیم که این امر تا 20 اسفند ماه ادامه دارد و در اردیبهشت ماه در هفته معلم مراسم رسمی را با معرفی آثار برتر، آثار شایسته تقدیر و ناشر برتر جشنواره کتاب دین را برگزار می کنیم.

وی یادآور شد: تا 20 آبان ماه 6100 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. کتابهای خریداری شده و ارسال شده در حال تفکیک است تا در گروه های هفتگانه قرار گیرند. این اقدام معمولا از ابتدای بهمن ماه آثاری که می توانند به مرحله نهایی راه یابند به مرحله ارزیابی راه پیدا می کنند.

میرزایی مقدم گفت: علاوه بر تقدیر و اهدای جوایز ، منتخبین این جشنواره با هزینه و سهمیه درنظر گرفته شده به عمره مفرده اعزام می شوند و درنظر داریم از این سفر معنوی یک فیلم مستند تهیه کنیم.