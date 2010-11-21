افزایش کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی/ اولویتهای پرداخت کمک هزینه

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی از 410 هزار تومان تا 600 هزار تومان در هر ماه تعیین شد که این مبالغ با توجه به سال ورودی و متاهل و مجرد بودن تعیین می شود.

وی اضافه کرد: این مبالغ برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی یکسان خواهد بود و برای حفظ رویه یکسان در کلیه هیئت امناهای دانشگاههای علوم پزشکی به صورت تدریجی به تصویب می رسد و اجرایی خواهد شد.

مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: مهمترین دستوری که در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مورد بحث قرار گرفت، تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بود که بر اساس آن هیئت رئیسه دانشگاه مکلف شد بسترهای لازم از منظر نیروی انسانی و تجهیزات را برای اجرایی شدن حسابداری تعهدی در دانشگاه فراهم کند.

وی تاکید کرد: از این پس دانشگاههای علوم پزشکی باید به سوی حسابداری تعهدی حرکت کنند که این موضوع پس از تصویب در هیئت های امنای دانشگاه ها اجرایی و عملیاتی می شود.

دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت اظهار داشت: جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 40 مصوبه داشت و به بخش های متعددی از جمله حسابداری، آموزش و پژوهش و خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت.