حمایت مرکز هنرهای نمایشی رادیو از جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهمنامه همکاری بین محمود زنده‌نام مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو و سیدجواد روشن دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران این مرکز در برگزاری بخش نمایش‌های رادیویی چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران همکاری می‌کند.



برگزاری رادیو تئاترها در ایام جشنواره، اهدای جوایز به برگزیدگان بخش نمایش‌های رادیویی و برگزاری کارگاه آموزشی از جمله موارد همکاری مرکز هنرهای نمایشی رادیو در این تفاهمنامه عنوان شده است.



چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 24 تا 31 اردیبهشت‌ماه 90 در تهران برگزار می‌شود.

