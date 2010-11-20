۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

صعود دو کماندار مرد ایران به مرحله حذفی/تیم ایران در دور مقدماتی پنجم شد

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی در رده پنجم بخش تیمی ایستاد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دومین روز از رقابت‌های تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی امروز شنبه در بخش مقدماتی انفرادی و تیمی مردان برگزار شد که تیم ایران در بخش تیمی در رده پنجم ایستاد و راهی جدول حذفی شد.

در بخش انفرادی این پیکارها 62 کماندار در چهار مسافت 30 متر، 50 متر، 70 متر و 90 متر به رقابت پرداختند که در نهایت میلاد وزیری با 1323 امتیاز در رده نوزدهم ایستاد و کیوان ریاضی مهر با 1321 امتیاز در رده بیستم قرار گرفت. در این رده‌بندی نادر منوچهری با 1302 امتیاز عنوان بیست و چهارم را از آن خود کرد و حامد فوری با 1277 امتیاز سی و چهارم شد.

در بخش تیمی این رقابت‌ها 16 تیم به رقابت پرداختند که تیم ایران با 3946 امتیاز در رده پنجم دور مقدماتی قرار گرفت. هر 16 تیم دور مقدماتی در بخش حذفی تیمی شرکت می‌کنند.

کمانداران زن ایران در بخش تیمی دهم شدند که فردا یکشنبه با تیم ژاپن در مرحله حذفی مسابقه می‌دهند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

