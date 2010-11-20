شبکه ضد کروز به 84 درصد اهداف اصابت کرد/ استقرار ضدکروز در سراسرکشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) امروز شنبه در آخرین روز از برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 با حضور در منطقه عمومی رزمایش در جمع خبرنگاران با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری رزمایش در سراسر کشور، گفت: تبعیت یگان های شرکت کننده در رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 از شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) مثال زدنی بود.

میقانی در ادامه با اشاره به سامانه های به کار گرفته شده در رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 عنوان کرد: قریب به اتفاق سامانه های شرکت کننده در این رزمایش بهینه سازی و به روز شده بودند ضمن اینکه سامانه های پدافندی پیشرفته دیگری نیز که در داخل کشور طراحی و تولید شده بودند با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند.

وی ارتقای دانش، تجربه و توانمندی و همچنین روحیه سلحشوری و انگیزه کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) را از جمله دستاوردهای برگزاری رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 عنوان کرد و افزود: محور موفقیت های ما در این رزمایش نیروی انسانی متعهد و ولایت مدار بود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این رزمایش ما در موضوع استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیک، دفاع الکترونیک و پشتیبانی الکترونیک از توانمندی بالایی برخوردار بودیم و ماندگاری این سامانه ها در میدان رزم بسیار بالا بود، گفت: همچنین در بخش هدایت رزمایش و استقلال تاکتیکی مناطق رزمایش، استفاده از تاکتیک های جنگ ناهمگون و پدافند غیر عامل نیز در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 موفقیت های چشم گیری را در این رزمایش به دست آوردیم.

میقانی تصریح کرد: در رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 از سامانه های تاکتیکی فرماندهی و کنترل به خوبی استفاده شد ضمن اینکه سامانه های امن و چند لایه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 رزمایشی دو سویه بود، اعلام کرد: ما روزانه در این رزمایش دهها فروند از پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین ) کشور نارنجی که علیه ما حملاتی را انجام می دادند ، به پرواز در می آوردیم و به خوبی عملیات کشف، رهگیری و مقابله با آنها انجام می شد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در ادامه استفاده از سامانه های راداری، سیستم های جمع آوری اطلاعات، شبکه های دیده بانی و دیگر حساسه های انتقال اطلاعات را بهترین بخش از رزمایش به شمار آورد و عنوان کرد: با استفاده از سامانه های کشف و شناسایی پدافند هوایی توانستیم عملیات کشف و رهگیری و مقابله را با موفقیت تمام انجام دهیم به طوری که سامانه های موشکی به طور صد در صد اهداف از پیش تعیین شده را مورد هدف قرار دادند.

میقانی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از شبکه ضد کروز کشور در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 اشاره کرد و افزود: خوشبختانه شبکه ضد کروز و پدافند در عمق بیشتر از حد انتظار ظاهر شد به طوری که در حدود 84 درصد از هدف های مورد نظر منهدم شدند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء با مثبت ارزیابی کردن شبکه های فرماندهی و کنترل در برگزاری این رزمایش نیز گفت: به حمد الله شبکه های فرماندهی و کنترل هم از نظر تجهیزات و سامانه ها و هم از نظر کارکنان بسیار توانمند و مقتدرانه عمل کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش آماد رسانی و پشتیبانی نیز در برگزاری رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 بسیار موفقیت آمیز عمل کرد به طوری که توانست پشتیبانی سریعی را از نیروها و تجهیزات داشته باشد، آماد رسانی را ستون فقرات جنگ دانست که موجب مقاومت و پایداری نیروها در عرصه نبرد می شود.

میقانی با اعلام اینکه در برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 به همه اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کرده ایم، گفت: اقتدار و آمادگی پدافند هوایی امروز کشور با 5 سال پیش و حتی یک سال گذشته بسیار متفاوت است زیرا ما سالیانه در پدافند هوایی شاهد جهش و تحول هستیم.

فرمانده قرارگاه همچنین در خصوص اینکه شبکه ضد کروز پدافند هوایی ارتش چه میزان از سطح کشور را پوشش می دهد نیز گفت: با توجه به اینکه کروز سامانه ای است که سطح مقطع پایینی دارد و از قابلیت پنهان کاری نیز برخوردار است ضمن اینکه کشور ما هم کشوری ذو عارضه است و این سامانه به راحتی می تواند خود را پنهان کند، گفت: اما در عین حال این سامانه موشکی نقاط ضعفی دارد که خوشبختانه ما بر روی آنها کار می کنیم.

وی با بیان اینکه امروز در کل کشور شبکه ضد کروز را مستقر کرده ایم، گفت: در عمق کشور نیز سامانه های برد کوتاه، زمین به هوا مجهز به رادارهای پیشرفته و سامانه های الکترواپتیکی با حجم بالای آتش مستقر کردیم که می تواند علیه موشک های کروز دشمن عملیات خود را انجام دهد.

امیر میقانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پیام برگزاری رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت سه برای کشورهای منطقه و همچنین دشمنان جمهوری اسلامی ایران چیست؟ گفت: پیام این رزمایش برای کشورهای منطقه صلح و دوستی است زیرا ما کشورهای منطقه را به حکم قرآن دوست داریم.

وی تصریح کرد: توانمندی جمهوری اسلامی ایران پشتیبان کشورهای منطقه است و به ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه کمک می‌کند.

امیر میقانی در بیان پیام رزمایش برای کشورهای متجاوز نیز اظهار داشت: ما نسبت به کشورهای متجاوز به شدت و غلظت عمل می‌کنیم و اگر تعرضی انجام شود آنها را در اولین خاکریز که پدافند هوایی خاتم الانبیا است زمین‌گیر و با حملات کوبنده منهدم می‌کنیم.

به گزارش مهر ، رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 که از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شده بود ، ساعت 14 عصر امروز شنبه خاتمه می یابد.