به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید امروز شنبه 29 آبان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، سید محمد حسینی وزیر ارشاد و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرکز همایش‌های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

محمود احمدی نژاد در این مراسم گفت: هر اندیشه و فرهنگی اگر به صورت مکتوب در نیاید ماندگار نخواهد شد. عمیق ترین دریافت های انسان در سایر علوم از ناحیه کتاب است و کتاب همیشه به عنوان موضوع مهم و کتابخوانی به عنوان راه کسب علوم در زندگی بشر باقی خواهند ماند. هر اندازه که شبکه های ارتباطی و رسانه ها گسترش پیدا کنند از میزان اهمیت کتاب کاسته نخواهد شد.

وی افزود: به همان میزانی که اهمیت کتاب در جامعه ای افزایش پیدا می کند اهمیت کتابداری زیاد می شود. باید توجه کرد که کتابداری یک مقوله فیزیکی نیست. یک کتابدار خوب در وهله اول باید یک کتابدان خوب باشد و خوشا به حال کتابداران ما که در فضایی پر از معرفت سیر می کنند.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد فعلی در زمینه کتاب و کتابخوانی در کشور افزود: با این شتاب و روندی که دولت در توسعه امر کتاب و کتابخوانی دارد افق های روشنی پیش روی جامعه کتابخوان کشور مشاهد می شود و شما نیز سعی کنید شیوه‌های دسترسی به کتاب را هر روز بهتر کنید تا با ساده ترین و کوتاه ترین زمان، کتاب در دسترس همه مخاطبان قرار گیرد.

وی گفت: بخشی از زیباترین خاطرات شیرین من مربوط به زمانی است که به کتابخانه محل مراجعه می کردیم و کتابدار کتابخانه اهل هنر و ذوق بود و با راهنمایی هایش به ما بسیار کمک می کرد. در حال حاضر نیز بخشی از زیباترین خاطرات جوانان کشور مربوط به فضای کتابخانه هاست.

احمدی نژاد با اشاره به بخشی از سخنان وزیر ارشاد در این برنامه گفت: در این برنامه اشاره به افرادی شد که معتقد بودند ایرانیان و اندیشه اسلام ناب، قدرتمند نیست. به نظرم این سخن بسیار سخیف است و نباید به آن پاسخ گفت اما به صورت کوتاه به این مساله اشاره کنم که ایرانی ها بودند که دستور العمل زبان عربی را نگاشتند و به دنیا عرضه کردند.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به حقوق کارکنان کتابخانه های عمومی کشور گفت: چون شما دوستان اضافه کار نمی گیرید به آقای فروزنده ( معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) سفارش خواهم کرد تا با نظر وزیر ارشاد میزان پایه حقوق شما را اصلاح کنند. شما نیز همت و تلاش کنید تا کتابخانه های کشور به روز باشد. سعی کنید با کتابخانه‌های بین المللی ارتباط برقرار کنید و به کتابخانه‌های معتبر دنیا متصل شوید.