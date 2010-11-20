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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

سالانه 56 هزار تن تخم مرغ در قم تولید می‌شود

سالانه 56 هزار تن تخم مرغ در قم تولید می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاروزی استان قم از تولید سالانه 56 هزار و 286 تن تخم مرغ در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین علی بیگی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 140 واحد مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت 5 میلیون و 635 هزار و 880 قطعه در استان قم فعال می‌باشند که با تولید سالانه 56 هزار و 286 تن تخم مرغ ، 7.4 درصد از تولید تخم مرغ کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان این‌که قم رتبه ششم تولید تخم مرغ در کشور را دارد، تصریح کرد: 80 درصد از تخم مرغ تولید شده در قم مازاد بر نیاز استان می‌باشد و به استان‌های دیگر صادر می‌ شود.

به ازای هر نفر سالانه 21 کیلو گوشت مرغ در قم تولید شد

وی با اشاره به میزان تولید گوشت مرغ در استان بیان داشت: در سال 88 بالغ بر 37 هزار و 123 تن گوشت مرغ در استان تولید شد که بر اساس آمار جمعیت و سرانه مصرف که 21 کیلوگرم برای هر نفر در سال است، میزان 38 درصد از تولید گوشت مرغ قم مازاد بر نیاز استان بوده و به سایر استان‌های کشور صادر گردیده است.

تغییر کاربری دامداری به مرغداری در قم ممنوع است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تراکم بالای واحدهای مرغداری و تکمیل ظرفیت استان، بر اساس مصوبات کمیسیون صدور پروانه استان، هر گونه تغییر کاربری دامداری به مرغداری در قم ممنوع می باشد.

علی بیگی اضافه کرد: صدور پروانه جدید مرغداری منوط به ارائه مجوز آب از شرکت آب منطقه‌ای، زمین دارای سند ششدانگ بدون معارض و گذراندن دوره های تخصصی است.

کد مطلب 1194790

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