به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش یکروزه که در تالار اندیشه پژوهشگاه دفتر قم از ساعت 18 تا 21 برگزار خواهد شد، حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مقاله "چیستی فلسفه هنر اسلامی"، علی معلم با مقاله "ماهیت هنرهای ادبی"، دکتر اکبری با مقاله "ماهیت هنر اسلامی از منظر ملاصدرا"،‌ دکتر داداشی با مقاله "ماهیت هنر اسلامی از منظر سنت گرایان"، دکتر ربیعی با مقاله "ماهیت هنر اسلامی از منظر بوعلی"، آقای آیدین آغداشلو با مقاله "ماهیت هنرهای تجسمی در اسلام"، سید رضی موسوی با مقاله "روش شناسی هنر اسلامی" و حجت الاسلام خسروپناه با مقاله "فلسفه هنر از منظر علامه جعفری" به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

هم چنین در این همایش، علامه محمدتقی جعفری(ره) به عنوان فیلسوفی که در زمینه هنر اسلامی فعالیت داشته‌، معرفی خواهد شد.

دبیر علمی همایش حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه و دبیر اجرایی آن محمد مهدی حکمت مهر هستند.

اولین نشست تخصصی فلسفه هنر اسلامی به همت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز 20 خرداد ماه در تالار معرفت پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد و چهره های شاخص هنر کشور از جمله آیدین آغداشلو، دکتر بلخاری و دکتر بنی اردلان به بحث و تبادل نظر و هم چنین ارائه مقاله در زمینه فلسفه هنر اسلامی پرداختند.

