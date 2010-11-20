به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید امروز شنبه 29 آبان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، سید محمد حسینی وزیر ارشاد و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

سید محمد حسینی در این جشنواره گفت: به خاطر کثرت فعالیت های انجام شده در هفته کتاب از بیان این برنامه ها و پیشرفت‌های خوبی که در عرصه کتاب و کتابخوانی صورت گرفته است صرف‌نظر می کنم. سال به سال شاهد تلاش‌های گسترده ای از سوی نهادهایی غیر از وزارت ارشاد هستیم که با مشارکت خود در برگزاری هرچه بهتر و پر شورتر این رویداد فرهنگی سهم بزرگی دارند.

وی گفت: از یکشنبه هفته گذشته هفته کتاب با شعار " مطالعه، اندیشه و فرزانگی" شروع شد و هر روز آن با شعاری نامگذاری شد. 65 دستگاه و نهاد در برپایی هفته کتاب مشارکت داشتند و 40000 نمایشگاه کتاب در 40000 مدرسه کشور برپا شد.در 100 کارخانه و 1000 پایگاه بسیج نیز شاهد برپایی نمایشگاه های متنوع کتاب بودیم.

حسینی ادامه داد: برگزاری نشست های تخصصی، تجلیل از فعالان عرصه کتاب، بررسی نقاط ضعف و چالش های کتابخوانی در کشور و نشست مشترک با رایزنان فرهنگی کشور در خارج با عنوان " کتاب، پیوند میان ملت ها" از دیگر برنامه‌هایی هستند که تا به حال در هفته کتاب صورت گرفته است.

وزیر ارشاد با اشاره به مناسبت عید غدیر خم گفت: در بعضی از کتابهایی که توسط عالمان دیگر مذاهب و ادیان نگاشته شد، شیعه را طایفه ای کوچک و بدون تولید علمی دانستند که این رویکرد با پاسخ مناسب و تحلیل عمیق عالمان شیعه روبرو شد. کتاب الغدیر نوشته علامه امینی یکی از این کتابهاست که ایشان برای نگارش آن 10000 جلد کتاب را مطالعه کرد. امیدواریم در سال 2012 که نجف به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام پذیرای برنامه های فرهنگی است، بتوانیم برنامه های خوب و در خور شأنی برای علامه امینی برگزار کنیم.

در ادامه این برنامه تعدادی از مسئولان کتابخانه های عمومی کشور، کتابداران و کتابخوانان توسط رئیس جمهور، وزیر ارشاد و دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.