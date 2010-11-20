قانون حمایت از موسسات دانش بنیان تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز شنبه خود با خبرنگاران، در رابطه با بررسی برخی از مصوبات مجلس و دولت گفت: قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها که از مصوبات هیئت وزیران است، اصلاح اساسنامه برخی از شرکت های سهامی برق منطقه ای از مصوبات هیئت وزیران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از دیگر مصوبات دولت مغایر با موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشد.

وی همچنین از ایراد این شورا به طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، لایحه پیش فروش ساختمان خبر داد.

در این جلسه همچنین کدخدایی از پاسخ شورای نگهبان به 12 نامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان خبر داد که طبق آن یک بخشنامه سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح، دو آیین نامه مصوب هیئت وزیران و همچنین یک مصوبه شورای شهر مرند و بندهایی از طرح توسعه عمران شهر اهواز خلاف موازین شرع شناخته شد.