۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

5800 دانشجوی ایلامی تحت پوشش کمیته امداد هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان ایلام گفت: هم اینک پنج هزار و 800 دانشجوی این نهاد در مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند.

عبدالکریم بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این دانشجویان از خدمات فرهنگی و تحصیلی این نهاد بهره مند هستند.

وی ادامه داد: سالانه بیش از 10میلیارد ریال ازاعتبارات فرهنگی این نهاد صرف ارائه خدمات مطلوب به این دانشجویان می شود.

این مسئول عنوان کرد: ارائه خدمات تحصیلی و رفاهی به دانشجویان تحت حمایت یکی از اولویتهای اساسی این نهاد بوده تا آنها در مسیر خوداتکایی و خودباوری قرار گیرند.

وی افزود: پرداخت شهریه و کمک هزینه های تحصیلی، خوابگاه و امکانات رفاهی و اعزام به اردوهای تفریحی زیارتی در نقاط مختلف کشور از دیگر خدمات ارایه شده به مددجویان است.

100 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.
 

