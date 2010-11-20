5800 دانشجوی ایلامی تحت پوشش کمیته امداد هستند

عبدالکریم بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این دانشجویان از خدمات فرهنگی و تحصیلی این نهاد بهره مند هستند.

وی ادامه داد: سالانه بیش از 10میلیارد ریال ازاعتبارات فرهنگی این نهاد صرف ارائه خدمات مطلوب به این دانشجویان می شود.

این مسئول عنوان کرد: ارائه خدمات تحصیلی و رفاهی به دانشجویان تحت حمایت یکی از اولویتهای اساسی این نهاد بوده تا آنها در مسیر خوداتکایی و خودباوری قرار گیرند.

وی افزود: پرداخت شهریه و کمک هزینه های تحصیلی، خوابگاه و امکانات رفاهی و اعزام به اردوهای تفریحی زیارتی در نقاط مختلف کشور از دیگر خدمات ارایه شده به مددجویان است.

100 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

