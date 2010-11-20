سپاهان صدرنشین مرحله دوم لیگ شنای بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از دومین مرحله مسابقات لیگ شنای بانوان دیروز با رقابت شناگران در پنج ماده برگزار شد که نتایج آنها در زیر می آید:

200 متر آزاد:

1- زهرا حسین‌زاده با ثبت رکورد 2 دقیقه و 19 ثانیه و 68 صدم ثانیه از تیم سپاهان

2- زهرا برادران با ثبت رکورد 2 دقیقه و 23 ثانیه و 49 صدم ثانیه از تیم دلفین تهران

3- بهناز خجسته‌پور با ثبت رکورد 2 دقیقه و 24 ثانیه و 49 صدم ثانیه از تیم دانشگاه آزاد

50 متر پروانه:

1- سارا شیرزادی با ثبت رکورد 31 ثانیه و 80 صدم ثانیه از تیم دانشگاه آزاد

2- شیما عبدشنطیایی با ثبت رکورد 31 ثانیه و 87 صدم ثانیه از تیم داماش ایرانیان

3- نادیا احمدی با ثبت رکورد 32 ثانیه و 8 صدم ثانیه از تیم سپاهان

100 متر قورباغه:

1- دنیا حسینی با ثبت رکورد یک دقیقه و 18 ثانیه و 49 صدم ثانیه از تیم سپاهان

2- رضیه رضایی با ثبت رکورد یک دقیقه و 18 ثانیه و 99 صدم ثانیه از داماش ایرانیان

3- مژگان سلیمانی با ثبت رکورد یک دقیقه و 23 ثانیه و 86 صدم ثانیه از تیم سپاهان

100 متر کرال پشت:

1- راحله محمدمیرزایی با ثبت رکورد یک دقیقه و 11 ثانیه و 51 صدم ثانیه از تیم دلفین تهران

2- فرناز نیکوفرید با ثبت رکورد یک دقیقه و 12 ثانیه و 15 صدم ثانیه از تیم داماش ایرانیان

3- سروناز حسینی با ثبت رکورد یک دقیقه و 16 ثانیه و 8 صدم ثانیه از تیم داماش ایرانیان

200×4 متر آزاد تیمی:

1- تیم سپاهان با ثبت رکورد 9 دقیقه و 41 ثانیه و 65 صدم ثانیه

2- تیم داماش ایرانیان با ثبت رکورد 9 دقیقه و 53 ثانیه و 81 صدم ثانیه

3- تیم دانشگاه آزاد با ثبت رکورد 10 دقیقه و 51 صدم ثانیه

در پایان مرحله دوم از پنجمین دوره لیگ شنای بانوان، در مجموع هر 2 مرحله تیم سپاهان با 1323 امتیاز در صدر قرار دارد، تیم داماش ایرانیان با 1232 امتیاز مقام دوم را به خود اختصاص داده و تیم دلفین تهران با 1096 امتیاز سوم است.

نتایج هفته سوم رقابت‌های لیگ واترپلو

در ادامه دیدارهای هفته سوم از بیستمین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور روز جمعه سه دیدار در نقاط مختلف کشور برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

*هیئت شنای آذربایجان شرقی 7 - هیئت شنای کرمان 8

*هیئت شنای خراسان رضوی 8 - نفت امیدیه 14

*هیئت شنای گیلان 6 - نفت و گاز گچساران 9