به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران منطقهای و استانی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمع زیادی از طلاب و فضلای حوزههای علمیه تصریح کرد: ایشان در این دیدار جایگاه ویژهای برای حوزههای علمیه خواهران ترسیم کردند.
قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به تشکیل مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران این اقدام را در راستای تفویض اختیارات توصیف کرد و اظهار داشت: البته سازوکار این مدیریتهای استانی با مدیریتهای استانی حوزههای علمیه برادران متفاوت است و مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران به صورت شورایی اداره نمیشوند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از گسترش بیش از حد تشکیلات، این امر را موجب کند شدن انجام امور دانست و افزود: سیاست ما در حوزههای علمیه خواهران این است که حتی الامکان از گسترش تشکیلات جلوگیری کنیم.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت موظف به کمک به حوزههای علمیه است، اظهار داشت: مدیران استانی و منطقهای تلاش کنند از کمکهای استانی استفاده کنند اما خود را به این کمکها و اعتبارات وابسته نکنند، تا اگر زمانی این اعتبارات کاهش یافت در امور آنها مشکلی ایجاد شود.
از موقوفات و توان خیرین استفاده شود
وی خواستار احیای موقوفات و استفاده از توان خیرین در اداره حوزههای علمیه خواهران شد و تصریح کرد: در استانهای مختلف موقوفاتی وجود دارند که به حوزههای علمیه برادران اختصاص ندارند و میتوان از آنها در حوزههای علمیه خواهران نیز استفاده کرد، البته این کار به رایزنی با ادارات اوقاف نیاز دارد.
قائم مقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون تحول در حوزه اظهار داشت: تحول به معنای به همریختگی و از دست دادن امتیازات در حوزه نیست.
وی با بیان اینکه ظرفیت عظیمی در حوزههای علمیه خواهران در زمینه تحول وجود دارد، افزود: ما باید در آینده در این زمینه پاسخگو باشیم.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به امتیازات بالای حوزههای علمیه گفت: یکی از این امتیازات بهرهدهی بالا با کمترین امکانات است به عنوان مثال در مدرسه مرحوم آیتالله العظمی گلپایگانی، روزانه 600 درس برگزار میشود، حال آنکه برگزاری این میزان درس در دانشگاه به چند میلیارد تومان پول و دستگاه اداری وسیع نیاز دارد، ما نباید این مسائل را در حوزه از دست بدهیم.
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع حوزویان در ارتباط با حوزههای علمیه خواهران تقدیر کرد و گفت: ایشان جایگاه ویژهای برای حوزههای علمیه خواهران ترسیم کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران منطقهای و استانی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمع زیادی از طلاب و فضلای حوزههای علمیه تصریح کرد: ایشان در این دیدار جایگاه ویژهای برای حوزههای علمیه خواهران ترسیم کردند.
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