به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، با برگزاری رقابت‌های دور مقدماتی تیروکمان بازی‌های آسیایی در هر دو بخش زنان و مردان تیم‌های کره جنوبی ضمن کسب تمامی سکوهای اول در این بخش موفق به جابجایی رکوردهای بازی‌های آسیایی و دو رکورد جهانی در بخش مردان شدند.

در بخش مردان "کیم ووجین" از کره جنوبی با 1387 امتیاز در مجموع و در هر چهار مسافت موفق شد رکورد جهان را جابجا کند. این رکورد پیش از این متعلق به "اجین هیک" هموطن وی بود که در سال 2009 در رقابت‌های قهرمانی جهان اولسان کره جنوبی و به میزان 1386 امتیاز ثبت شده بود.

در بخش تیمی مردان هم تیم کره با 4114 امتیاز رکورد بازی‌های آسیایی را به میزان 111 امتیاز ارتقاء بخشید. رکورد قبلی تیم کره در بازی‌های آسیایی بوسان به دست آمده بود.

همچنین در بخش زنان تیم کره جنوبی رکورد بازی‌های آسیایی را در هر دو بخش انفرادی و تیمی جابجا کرد. در انفرادی "یون اوکهی" با 1371 امتیاز رکورد قبلی هم وطنش "لی یول کیونگ" را ارتقاء بخشید. پیش از این "لی" رکورد 1352 امتیاز را در بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن ثبت کرده بود.

تیم زنان کره جنوبی هم با 4047 امتیاز رکورد قبلی خود را در بازی‌های آسیایی هیروشیمای ژاپن به میزان 45 امتیاز بهبود بخشید.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.