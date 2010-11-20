ایلام بیشترین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، تبارک سبحانی صبح شنبه در نشست گردهمایی معاونان حمایت خانوده کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه میانگین جمعیت مددجویان زیر پوشش کمیته امداد در هر استان کشور هفت درصد است، افزود: متاسفانه این رقم در استان ایلام دو برابر است که باید راهکارهای کاهش این نرخ با برنامه تحولی تبیین شود.

وی ادامه داد: یکی از سیاستهای این نهاد ارائه خدمات به مددجویان متناسب با نیاز آنهاست تا به کسانی که بیشترین نیاز دارند بالاترین خدمت ارائه شود.

این مسئول بیان داشت: امروزه نیاز مددجویان تغییر یافته و باید با شناسایی خواسته های آنان زمینه ارایه خدمات مطلوب تر و مورد نیاز این قشر فراهم شود.

وی ادامه داد: در روش تحولی جدید در تلاش هستیم تمامی نیازهای شاخص استانها را جمع آوری و با شناخت آنها به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در رفع نیازهای آنها اقدام کنیم.

سبحانی عنوان کرد: این نهاد به سمتی حرکت می کند تا با ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان زمینه پویایی و خودکفایی آنها را فراهم کند.

از جمعیت 550 هزار نفری استان ایلام 100 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.



