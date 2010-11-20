شرایط ثبت ‌نام داوطلبان دانشجو در کنکور کارشناسی علمی کاربردی

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی که در حال حاضر دانشجوی مقطع کاردانی هستند، اگر بتوانند تا بهمن یا اسفندماه فارغ التحصیل شوند، مجوز ثبت نام در این آزمون را دارند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ثبت نام دانشگاه از پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی در اسفندماه 89 یا فروردین 90 انجام می شود و ثبت نام کنندگان در آزمون در صورت قبولی باید مدرک کاردانی یا گواهی فراغت از تحصیل خود را در هنگام ثبت نام ارائه دهند.
وی اظهار داشت: از این رو ثبت نام کنندگانی که در حال حاضر دانشجو هستند در صورتی که اطمینان دارند می توانند تا زمان ثبت نام دانشگاه نسبت به اخذ گواهی فراغت از تحصیل خود اقدام کنند، مجوز ثبت نام در آزمون را دارند.
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