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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

برزویی به مهر خبر داد:

شرایط ثبت ‌نام داوطلبان دانشجو در کنکور کارشناسی علمی کاربردی

شرایط ثبت ‌نام داوطلبان دانشجو در کنکور کارشناسی علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امکان ثبت نام داوطلبان دانشجو در کنکور کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه خبر داد و گفت: این داوطلبان به شرط اتمام تحصیل تا بهمن ماه امسال می توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنند.

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی که در حال حاضر دانشجوی مقطع کاردانی هستند، اگر بتوانند تا بهمن یا اسفندماه فارغ التحصیل شوند، مجوز ثبت نام در این آزمون را دارند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ثبت نام دانشگاه از پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی در اسفندماه 89 یا فروردین 90 انجام می شود و ثبت نام کنندگان در آزمون در صورت قبولی باید مدرک کاردانی یا گواهی فراغت از تحصیل خود را در هنگام ثبت نام ارائه دهند.

وی اظهار داشت: از این رو ثبت نام کنندگانی که در حال حاضر دانشجو هستند در صورتی که اطمینان دارند می توانند تا زمان ثبت نام دانشگاه نسبت به اخذ گواهی فراغت از تحصیل خود اقدام کنند، مجوز ثبت نام در آزمون را دارند.

کد مطلب 1194819

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