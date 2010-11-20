به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بدرود بغداد" به کارگردانی مهدی نادری نماینده سینمای ایران در اسکار است، این فیلم قرار بود در بخش نمایشهای ویژه جشنواره کمرایمیج روی پرده برود اما مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیهکننده و پخشکننده این فیلم سینمایی برای فرستادن نسخه 35 میلیمتری این فیلم به جشنواره همکاری نکرد و فیلم از رقابت در این جشنواره بازماند. به این بهانه با تورج اصلانی فیلمبردار این فیلم صحبت کرده ایم.
*خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: جشنواره کمرایمیج جشنوارهای تخصصی درباره فیلمبرداری آثار سینمایی و ویدئویی است. حضور در این جشنواره برای شما چقدر اهمیت داشت؟
-تورج اصلانی:جشنواره کمرایمیج در بخشهای سینمایی، ویدئو آرت، فیلم کوتاه و ... در بخشهای تصویربرداری و فیلمبرداری آثار مختلف را ارزیابی میکند. قرار گرفتن در معرض قضاوت حرفهای فیلمبرداران شاخص و طراز اول سینمای جهان برایم جذاب بود.
پانتهآ بهرام در نمایی از "بدرود بغداد"
*پس این جشنواره به نوعی اسکار فیلمبردارها محسوب میشود؟
- بله، فیلمبرداران قله جوایز سینماییشان را به دلیل نگاه تخصصی که در این جشنواره وجود دارد در آن میدانند، در کنار حضور فیلمبرداران شاخص در این جشنواره و نگاه جدی به فیلمبرداری فیلمهای سینمایی کارگاههای تخصصی برگزار میشود که آخرین تکنولوژیهای روز جهان در حوزه فیلمبرداری در آنها مطرح و معرفی میشوند.
*"بدرود بغداد" چطور برای نمایش در این جشنواره انتخاب شد؟
- من پارسال با فیلم "چه سرسبز بود دره من" در بخش مستند نامزد دریافت جایزه بودم، در کارگاههای آموزشی هم شرکت کردم، کارگاههایی که سرپرست آن ویتوریو استورارو بود. حسین جعفریان هم پارسال با فیلم "درباره الی" نامزد دریافت جایزه بود. افرادی که در جشنواره حضور داشته باشند سال آینده برای ارائه کار تازهشان دعوت میشوند و از "بدرود بغداد" هم دعوت شد و آقای نادری فیلم را برای بازبینی فرستاد. یکی از امتیازهای جشنواره برای فیلم اولیها این است که امکان عرضه جهانی آثار آنها را فراهم میکند.
* این طور که مشخص است فیلم "بدرود بغداد" در فهرست نهایی آثار نیست؟
- مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی باید کپی 35 میلیمتری فیلم را به دبیرخانه جشنواره میفرستاد، اما این اتفاق نیفتاد و فرصت را از دست دادیم.
*توجیه مسئولان مرکز چیست؟
- آنها این باور را دارند که دیده شدن فیلمی که قرار است به اسکار برود در جشنوارههای مختلف به نظر نهایی داوران آکادمی لطمه میزند، این نگاه بینالمللی نیست و به عرضه بینالمللی "بدرود بغداد" لطمه میزند. این فیلم با نگاهی جهانی و با معیارهای بینالمللی ساخته شده، زبان فیلم عربی و انگلیسی است، داستان و موضوع درباره ایران نیست و ساختار آن به معیارهای سینمای جهان نزدیک است. چنین فیلمی قابلیت این را دارد که در عرصه بینالمللی دیده شود. اما دوستان این فرصت را فراهم نمیکنند.
*پس مخاطب فیلم به نظر شما غیر ایرانیها هستند؟
- در کنار مخاطب ایرانی فیلم میتواند برای مخاطب غیرایرانی هم جذاب باشد. فیلم به اولین جشنواره بغداد دعوت شده، عراقیها قصد دارند با برگزاری یک جشنواره فیلم به کشورشان وجههای فرهنگی بدهند، نمایش "بدرود بغداد" در این جشنواره میتواند فضایی ایجاد کند تا مخاطب عرب زبانی که فیلم درباره مشکلات او ساخته شده با آن ارتباط برقرار کند. اگر مخاطب عراقی فیلم را دوست داشته باشد ما به موفقیت رسیدهایم.
*حضور بایرام فضلی به عنوان فیلمبرداری از نسل جدید فیلمبرداران سینما در میان نامزدهای دریافت جایزه چقدر میتواند برای سینمای ایران مهم باشد؟
- فضلی فیلمبرداری است سختکوش، مطلع و باانگیزه، فیلمبرداری که به کارش علاقه دارد و میکوشد تجربههای تازهای در سینما داشته باشد. حضور او اگرچه با فیلمی محصول سینمای عراق در این جشنواره است اما افتخاری برای فیلمبرداران ایرانی است و امیدوارم فضلی در این جشنواره موفق باشد.
یکی از اتفاقهای خوبی که برای فضلی در این جشنواره میافتد امکان استفاده از کارگاههای آموزشی است که من هم تجربه حضور در آن را دارم و میدانم انتقال این دادهها و اطلاعات جدید در حوزه فیلمبرداری چقدر میتواند به بالا بردن کیفیت فیلمبرداری در سینمای ایران کمک کند.
*به موفقیت "بدرود بغداد" در اسکار چقدر امیدوارید؟
- در این شرایط و با این شیوه پخش امیدم کمرنگ شده است، این شیوه حتی مانع دیده شدن فیلم در فرصتهای موجود پیش از اسکار میشود در حالی که برای موفقیت در اسکار تبلیغات و معرفی فیلم اهمیت فراوان دارد. نگرانی من از دست رفتن فرصت حضور در جشنواره کمر ایمیج نیست، دلنگرانیام بابت فرصتی است که سینمای ایران برای عرضه تواناییهایش دارد و از آن به درستی استفاده نمیکند.
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